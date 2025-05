Entretien entre le PM Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim

Dans le cadre de sa visite officielle et sa participation au 46e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes en Malaisie, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu dans l'après-midi du 25 mai avec son homologue malaisien Anwar Ibrahim, juste après la cérémonie solennelle d'accueil à Kuala Lumpur.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur entretien, le Premier ministre Anwar Ibrahim a exprimé sa conviction qu'avec la direction avisée des hauts dirigeants vietnamiens, le peuple vietnamien continuera à obtenir davantage de succès sur la voie du développement, réalisant bientôt l'objectif de devenir un pays industriel moderne d'ici 2045.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement transmis les salutations du secrétaire général Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au roi et aux hauts dirigeants de la Malaisie. Dans le même temps, il a invité respectueusement la Malaisie à envoyer une délégation pour assister au 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam en septembre 2025 à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance et souhaite promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la Malaisie.

Il a insité que cette visite enverrait un message sur la forte détermination des deux pays à coopérer et à développer l'autonomie et la durabilité, en apportant des contributions positives à la paix, à la stabilité et au développement dans la région.

Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations bilatérales ces derniers temps, notamment après le rehaussement des relations bilatérales au Partenariat stratégique global en novembre 2024.

Les relations politiques et diplomatiques sont de plus en plus renforcées. La coopération économique, commerciale et d'investissement est un point positif dans les relations entre les deux pays, avec la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux atteignant 14,2 milliards de dollars en 2024. La Malaisie reste dans le groupe des 10 pays ayant le plus gros investissement au Vietnam avec un capital enregistré total de plus de 13 milliards de dollars.

Les deux parties ont également reconnu les développements positifs dans la coopération en matière de défense, de sécurité, d'énergie, d'éducation, de formation, de science, de technologie, de tourisme, de travail et d'échanges interpersonnels, en particulier la signature de documents de coopération entre l'Université nationale de Hanoï et l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville avec l'Université nationale de Malaisie à cette occasion.

En ce qui concerne l’orientation de la coopération dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de continuer à accroître les échanges de délégations et les contacts à haut niveau et à tous les niveaux par tous les canaux ; s’orienter vers la mise en place d’un mécanisme d’échange annuel flexible entre les hauts dirigeants des deux pays ; continuer à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, en s’efforçant de porter le chiffre d’affaires du commerce bilatéral à 20 milliards de dollars d’ici 2030 de manière équilibrée ; limiter l’application des barrières commerciales ; faciliter l’importation et l’exportation de produits à fort potentiel et forts des deux parties tels que les produits agricoles et aquatiques, les aliments, les composants électroniques et les matériaux de construction ; développer la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de l'économie circulaire et de l'économie verte.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à fournir une source stable et à long terme de riz à la Malaisie, et a demandé à la Malaisie de soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie Halal et de signer bientôt un document de coopération dans ce domaine.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité et de promouvoir la signature de documents pertinents ; échanger sur la promotion de la coopération et de la formation dans le domaine de l'industrie de la défense ; établir un mécanisme de coopération entre la Marine, l’Armée de l’air et les garde-côtes des deux pays ; coordonner dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale; renforcer la coordination dans la lutte contre les organisations terroristes et réactionnaires, en soulignant qu’il était interdit à tout individu ou organisation d’utiliser le territoire d’un pays pour lutter contre un autre pays.

Les deux Premiers ministres ont souligné l’importance de la coopération maritime et océanique, envisagent de mettre en place un mécanisme de consultation sur les questions maritimes et une ligne directe pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et soutenir le Vietnam pour qu'il retire bientôt le carton jaune de la Commission européenne (CE) sur l'industrie de la pêche vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres ont également convenu de continuer à promouvoir la coopération dans d’autres domaines, d’envisager de signer prochainement de nouveaux accords de coopération dans les domaines de l’aviation et du tourisme, d’augmenter la fréquence des vols, de promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, du travail, de l’agriculture, de la culture et des sports.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié et demandé à la Malaisie de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Malaisie puisse vivre, travailler et étudier de manière stable et à long terme dans le pays d'accueil, ainsi que de soutenir l'Association d'amitié Malaisie - Vietnam pour qu'elle fonctionne efficacement, contribuant ainsi à renforcer les échanges interpersonnels entre les deux pays.

Sur la coopération multilatérale et régionale, les deux parties ont apprécié la coordination régulière et le soutien mutuel des deux pays dans leur candidature à l'adhésion aux organisations internationales. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a une fois de plus affirmé que le Vietnam coordonnera étroitement avec la présidence malaisienne et d’autres pays pour mettre en œuvre les priorités fixées, vers une ASEAN "durable et inclusive" conformément au thème de l’ASEAN de cette année.

Les deux Premiers ministres ont convenu de maintenir la position commune de l’ASEAN sur la question en Mer Orientale, de continuer à coordonner les négociations sur la prochaine phase du Code de conduite en Mer Orientale (COC), contribuant activement à assurer l’élaboration d’un COC substantiel et efficace, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN