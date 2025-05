Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et le président du Sénat malaisien

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46 e Sommet de l'ASEAN, le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a rencontré, le 25 mai à Kuala Lumpur, le président du Sénat malaisien Dato Awang Bemee Awang Ali Basah.

Photo : VNA/CVN

Appréciant la visite officielle du Premier ministre, le président du Sénat malaisien a souligné que le Vietnam est le seul partenaire stratégique global de la Malaisie en Asie. Selon lui, cette visite est l'occasion pour les deux pays de promouvoir la mise en œuvre substantielle et efficace des accords de coopération dans le cadre du partenariat nouvellement renforcé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la Malaisie pour ses réalisations économiques récentes, et exprimé sa satisfaction face au développement vigoureux des relations bilatérales, notamment depuis l'établissement du Partenariat stratégique global à l'occasion de la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Malaisie en novembre 2024. Il a affirmé l'engagement du gouvernement et de l'Assemblée nationale du Vietnam à favoriser la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants, et de conclure rapidement les négociations sur des accords en matière de défense, de sécurité, de coopération maritime et d'éducation.

Le Premier ministre a proposé d'intensifier les efforts pour porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars, faciliter les échanges commerciaux et limiter les barrières techniques. Il a également souhaité une coopération accrue dans le domaine Halal.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges entre partis au pouvoir et entre les deux organes législatifs, de favoriser les liaisons aériennes et de valoriser le rôle des communautés vietnamienne en Malaisie et malaisienne au Vietnam.

Le Premier ministre a salué la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025, et exprimé son souhait de renforcer la solidarité au sein de l'ASEAN.

Il a transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân au président du Sénat malaisien d'effectuer une visite officielle au Vietnam.

VNA/CVN