De nombreux dirigeants étrangers présentent leurs condoléances suite au décès de l'ancien président du Vietnam

Les dirigeants de Thaïlande, de Brunei, de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), de la République de Corée, de Mongolie et du Pérou ont adressé des messages et des lettres de condoléances au Vietnam suite au décès de l'ancien membre du Bureau politique et ancien président du Vietnam, Trân Duc Luong, survenu le 20 mai.

Dans leurs messages de condoléances, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra ont hautement apprécié les contributions importantes de l'ancien dirigeant vietnamien à la construction et au développement du pays, ainsi qu'au renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande. Ils ont souligné que la visite d'État de Trân Duc Luong en Thaïlande en 1998 avait posé les bases et ouvert la voie à l'amélioration des relations entre les deux pays, qui sont désormais régies par le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Dans un message de condoléances aux dirigeants vietnamiens et à la famille endeuillée, le sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, a exprimé son profond respect pour le défunt dirigeant, le qualifiant d'ami proche et évoquant de précieux souvenirs de leurs rencontres, notamment lors de visites d'État mutuelles. Il a hautement apprécié les contributions significatives de l'ancien dirigeant au renforcement des relations entre le Vietnam et Brunei, ainsi que son dévouement à l'amélioration des conditions de vie du peuple vietnamien et à la promotion de la prospérité et du développement du pays.

Par ailleurs, dans son message, le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC a salué les contributions de l'ancien président vietnamien Trân Duc Luong à l'édification du socialisme au Vietnam et au renforcement des relations entre la RPDC et le Vietnam.

Dans son message de condoléances, le président par intérim, vice-Premier ministre et ministre de l'Éducation de la République de Corée, Lee Ju-ho, a souligné que, durant son mandat, Trân Duc Luong avait posé des bases solides pour le développement du Vietnam et avait grandement contribué à l'avancement des relations entre la République de Corée et le Vietnam, notamment en élevant les liens bilatéraux au rang de Partenariat global au XXIe siècle.

Le président mongol Ukhnaa Khurelsukh a également décrit l'ancien dirigeant vietnamien comme un dirigeant exceptionnel ayant grandement contribué au développement socio-économique du Vietnam. Il a rappelé la visite d'État de Trân Duc Luong en Mongolie en 2000, au cours de laquelle le défunt président avait signé un nouvel accord d'amitié et de coopération entre les deux nations, marquant une étape importante dans le renforcement de cette amitié traditionnelle.

Par ailleurs, le président du Parti communiste du Pérou - Patrie rouge Alberto Moreno Rojas et Manuel Guerra Velasquez, son secrétaire général ont salué le dévouement et l'intégrité de Trân Duc Luong dans ses différentes fonctions de direction.

