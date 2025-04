Le Vietnam et la Belgique scellent leur coopération contre le changement climatique

Un protocole d’accord de coopération entre le Vietnam et la Belgique en matière de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines du climat urbain, du changement climatique, de l’énergie durable et de la gestion des ressources en eau, a été signé lundi 31 mars à Hanoï.

La signature a eu lieu lors de la séance de travail entre l’Institut de météorologie, d’hydrologie et de changement climatique (IMHEN) relevant du ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et l’Institut flamand pour la recherche technologique (VITO), dans le cadre de la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique au Vietnam.

Selon la professeure associée et doctoresse Pham Thi Thanh Nga, directrice de l’IMHEN, le changement climatique est un défi mondial, en particulier pour le Vietnam, l’un des pays les plus touchés. Dans ce contexte, la signature du protocole d’accord de coopération avec le VITO - l’un des premiers instituts de recherche européens - revêt une importance stratégique, a-t-elle souligné.

Dans la recherche scientifique et technologique, ce partenariat permet à l’IMHEN et au VITO de développer conjointement des solutions révolutionnaires dans quatre domaines clés : la recherche sur le climat urbain ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; la gestion des ressources en eau ; l’économie circulaire.

Concrètement, les deux parties peuvent se coopérer dans l’élaboration de scénarios de changement climatique urbain à haute résolution, la construction de systèmes de surveillance et d’alerte des risques climatiques urbains au Vietnam, de modèles pilotes de villes intelligentes et d’agriculture intelligente, le développement des solutions d’adaptation au changement climatique pour des secteurs économiques clés tels que l’agriculture, la pêche et l’énergie…

De plus, le partenariat favorise la formation des ressources qualifiés à l’IMHEN et au VITO à travers des programmes d’échange d’experts et de doctorants, des cours de formation de courte durée sur les technologies de pointe et du partage d’expériences.

Leen Govaerts, directrice du département d’énergie et d’eau du VITO, a exprimé sa reconnaissance du potentiel d’une coopération élargie et s’est engagée à un transfert de technologie transparent au Vietnam pour renforcer les capacités locales en matière de développement durable et de réponse au changement climatique.

Selon elle, outre les domaines de coopération mentionnés ci-dessus, les deux parties élargiront de manière flexible leur coopération à de nouveaux sujets en fonction des besoins et des atouts réels de chaque partie. L’IMHEN et le VITO se coordonneront activement pour rechercher et mobiliser des sources de financement internationales.

Pour mettre en œuvre efficacement les contenus de leur protocole d’accord de coopération, les deux parties établiront un mécanisme de travail étroit, maintenant le partage d’informations régulier entre les dirigeants et les experts et construisant des accords spécifiques pour chaque projet.

Depuis 2024, des scientifiques de l’IMHEN et du VITO ont mené des discussions techniques pour développer le projet de coopération de recherche conjoint "Services climatiques urbains au Vietnam". De plus, le VITO soutiendra les scientifiques de l’IMHEN dans la recherche et l’application de modèles climatiques urbains à haute résolution du VITO ainsi que dans le contrôle des risques climatiques urbains et le développement des scénarios de changement climatique pour les zones urbaines.

