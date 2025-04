Resserrer les relations entre le Vietnam et le Royaume de Belgique

Au cours de ces 52 dernières années, l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entre le Vietnam et la Belgique se sont de plus en plus renforcées, donnant lieu à de nombreux résultats positifs dans divers domaines. Il convient de souligner qu'en 2018, le Vietnam et la Belgique sont devenus des partenaires stratégiques en matière de coopération agricole, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans leurs relations diplomatiques.