Une approche multidisciplinaire pour un traitement efficace du cancer du sein

Le cancer du sein figure parmi les cancers les plus courants chez les femmes. Bien qu'il soit curable, son taux de mortalité demeure élevé en raison d'un diagnostic fréquemment posé trop tard et d'un accès restreint aux traitements.

Lors du séminaire "Le cancer du sein, du dépistage au traitement", récemment organisé par l’hôpital FV, les experts en oncologie ont souligné qu’une prise en charge efficace repose sur une approche multidisciplinaire combinant dépistage, diagnostic et traitement.

Présidé par la professeure agrégée - docteure Cung Thị Tuyết Anh, experte de premier plan en oncologie au Vietnam, le séminaire a réuni 550 médecins.

Un diagnostic personnalisé pour améliorer l’efficacité des soins

Selon les données de GLOBOCAN 2022, le Vietnam a enregistré 24.563 nouveaux cas de cancer du sein, représentant 13,6% de l’ensemble des cancers recensés dans le pays.

Le Dr Phùng Ngọc Thư, spécialiste en imagerie médicale à l’hôpital FV, a souligné que le diagnostic tardif rend le traitement plus coûteux et entraîne le taux de mortalité de 8,3%. Cette réalité met en évidence l’importance du dépistage précoce et du diagnostic personnalisé.

Les patientes doivent d’abord être examinées cliniquement avant d’être orientées vers des examens d’imagerie. Plusieurs techniques existent aujourd’hui, telles que la mammographie, l’IRM, l’échographie Second look et la biopsie assistée par aspiration sous vide. L’intelligence artificielle (IA) commence également à être intégrée dans l’analyse des images médicales.

Cependant, selon le Dr Thư, aucun outil diagnostique n’est infaillible. Il n’existe pas de protocole standardisé pour le dépistage du cancer du sein, celui-ci devant être adapté à chaque patiente en fonction de son profil de risque et des équipements disponibles.

"Idéalement, les femmes devraient réaliser un premier examen des seins dès 25 ans afin d’évaluer les facteurs de risque. Généralement, une mammographie est recommandée à partir de 40 ans, mais pour les patientes à risque élevé, un premier examen peut être envisagé dès 30 ans", conseille le spécialiste.

Les avancées chirurgicales pour une prise en charge optimale

Le Dr Trần Việt Thế Phương, chef adjoint du service de chirurgie mammaire à l’hôpital oncologique de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que, malgré les nombreuses options thérapeutiques disponibles aujourd’hui, la chirurgie reste un traitement clé du cancer du sein.

Trois principales techniques chirurgicales sont pratiquées : la mastectomie totale, la chirurgie conservatrice et la mastectomie avec reconstruction mammaire.

En Occident, la chirurgie conservatrice est privilégiée dans 60 à 70% des cas, car elle est moins invasive. Toutefois, au Vietnam, son adoption reste limitée en raison de l’inquiétude des patientes quant à l’efficacité d’une ablation partielle, les poussant à opter pour des interventions plus radicales.

L’atteinte des ganglions lymphatiques axillaires est un facteur pronostique majeur du cancer du sein. Autrefois, l’ablation complète des ganglions était systématique, mais elle entraînait des complications comme l’œdème du bras, des lésions nerveuses ou une diminution de la mobilité de l’épaule. Aujourd’hui, la technique du ganglion sentinelle permet de limiter ces effets secondaires en ne retirant les ganglions que si des cellules cancéreuses sont détectées.

"L’objectif de la chirurgie est d’obtenir les meilleurs résultats tout en réduisant les séquelles pour les patientes. C’est pourquoi une approche intégrée, associant oncologues médicaux et radiothérapeutes, est souvent nécessaire", précise le Dr Phương.

Vers des traitements plus ciblés

Le Dr Võ Kim Diên, directeur adjoint du Centre de traitement du cancer Espoir à l’hôpital FV, a mis en avant l’importance des thérapies systémiques néoadjuvantes. Ces traitements, qui combinent chimiothérapie, hormonothérapie et thérapies ciblées avant la chirurgie, permettent de réduire la taille de la tumeur, d’augmenter les chances de conservation mammaire et d’améliorer la réponse au traitement.

La radiothérapie joue également un rôle essentiel dans la prise en charge du cancer du sein. Le Dr Basma M'Barek, responsable du Centre de traitement du cancer Espoir, a présenté les bénéfices des nouvelles approches de radiothérapie hypofractionnée. Ce protocole permet de réduire la durée du traitement de six à trois semaines en augmentant légèrement la dose par séance.

Cette technique offre plusieurs avantages : réduction du temps de traitement, diminution des coûts pour les patientes et optimisation des ressources hospitalières.

