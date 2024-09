Le Vietnam est prêt à contribuer activement à un bel avenir pour tous

À l'invitation du Premier ministre allemand Olaf Scholz et du président namibien Nangolo Mbumba, le 12 septembre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a envoyé un message à l’événement "Appel mondial à l'action avant le Sommet de l'avenir".

L'événement de haut niveau s'est tenu en ligne, avec la participation du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, du président de la 79e Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU), Philemon Yang et de près de 50 chefs d'État et les chefs de gouvernement. Cet événement vise à créer une dynamique et un engagement politique au plus haut niveau à l’approche du Sommet de l’avenir qui se tiendra au siège de l'ONU à New York fin septembre.

Dans son message adressé à l’événement, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam contribuerait activement au Sommet de l’avenir et aux efforts conjoints pour renforcer la paix, la coopération et la solidarité nationale afin de mettre en œuvre efficacement les objectifs de développement durable ; œuvrer constamment pour que tous puissent profiter pleinement des fruits du développement et se préparer aux générations futures.

Pour les générations actuelles et futures

Dans cet esprit, Tô Lâm a proposé trois propositions et solutions de transformation majeures pour promouvoir des résultats significatifs du sommet : la transformation en matière de sciences et technologies et d'innovation, avec le rôle de leader et de soutien de l'ONU aux pays dans le développement de nouvelles technologies ; la transformation verte, en particulier les technologies vertes, l'énergie verte et la finance verte ; la transformation la gouvernance mondiale pour répondre efficacement aux défis actuels et futurs.

Les dirigeants onusiens et des pays participant à l’événement ont évalué que dans le contexte actuel des défis mondiaux tels que les conflits, les inégalités et le changement climatique, le Sommet de l’avenir était une opportunité et un tournant historique pour la communauté internationale à promouvoir l'adoption d'accords transformationnels, à renforcer la solidarité internationale et le multilatéralisme pour résoudre les défis ci-dessus, en définissant des objectifs et des solutions majeurs qui jetaient les bases d'un monde de paix, de prospérité et de développement durable pour les générations actuelles et futures.

VNA/CVN