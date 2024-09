Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith poursuit sa visite à Hô Chi Minh-Ville

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a rencontré jeudi 12 septembre à Hô Chi Minh-Ville le membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Van Nên.

Photo : VNA/CVN

Saluant chaleureusement la visite du dirigeant lao dans la mégapole du Sud et le développement constant des relations spéciales entre les deux pays, Nguyên Van Nên a présenté les réalisations socio-économiques de Hô Chi Minh-Ville et remercié le Laos pour son soutien à l’œuvre d’édification et de dévelopement de la ville.

Hô Chi Minh-Ville s’efforce toujours de mettre en œuvre les accords entre les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, de promouvoir le développement des relations de coopération entre le Vietnam et le Laos en général et entre Hô Chi Minh-Ville et les localités lao, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, de l’investissement, de l’agriculture, de la formation des ressources humaines et des échanges culturels, a-t-il affirmé.

Il a espéré le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith continue de prêter attention et de diriger les ministères, branches et localités du Laos à renforcer leur coopération avec Hô Chi Minh-Ville, amenant les relations de coopération bilatérales à un nouveau niveau qualitatif dans tous les domaines.

En visite d’État au Vietnam, le dirigeant lao a souligné que le parti et l’État lao attachent une importance particulière et accordent la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Appréciant les relations d’amitié et de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les localités lao au cours des derniers temps, y compris entre Hô Chi Minh-Ville et Vientiane, et a espéré que Hô Chi Minh-Ville continuera à renforcer sa coopération avec les ministères, les branches et les localités lao.

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a indiqué diriger les ministères, les branches et les localités lao à travailler en étroite collaboration avec Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et pousser la coopération dans tous les domaines.

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi, aux côtés de l’ancien président vietnamien Nguyên Minh Triêt et du secrétaire du comité du Parti communiste du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, le dirigeant lao a assisté avec son épouse à une cérémonie de collecte de dons en faveur des victimes du typhon Yagi.

Lors de la cérémonie, 91 agences, unités, organisations, entreprises et particuliers ont apporté leur aide ou annoncé leurs promesses de dons d’une valeur totale de 6,29 milliards de dôngs, dont 6,29 milliards de dôngs de dons en nature.

VNA/CVN