La visite en Chine de Tô Lâm va ouvrir un nouveau chapitre dans les liens bilatéraux

Photo : VNA/CVN

La visite en Chine du 18 au 20 août du secrétaire général du Comité central (CC) du PCV et président de la République du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse est effectuée à l’invitation du secrétaire général du CC du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.

La visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Tô Lâm, peu après sa prise de fonction, démontre l'importance et la priorité absolue que les deux parties accordent au partenariat de coopération stratégique intégrale et à la construction d'une communauté de destin Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique.

Cette visite est une activité extérieure particulièrement importante entre les deux pays cette année, et elle devrait avoir un impact important sur la tendance de développement des relations entre les deux Partis et les deux pays à long terme.

Au cours de ces 70 dernières années (18 janvier 1950-2024), l'amitié et la coopération sont restées le courant dominant des relations Vietnam - Chine malgré de nombreux "hauts et bas".

L'amitié, nourrie par des générations de dirigeants vietnamiens et chinois, est devenue un atout commun précieux des deux nations, contribuant au maintien de la tendance de développement stable des liens d'amitié traditionnels, apportant des avantages tangibles aux deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, en particulier après la visite officielle historique en 2022 en Chine de feu le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, les relations bilatérales ont poursuivi leur tendance de développement, avec des résultats positifs enregistrés. Les visites de dirigeants de haut rang ont été menées activement, les échanges et les activités de coopération entre les deux partis ont été maintenus régulièrement et les échanges de délégations entre les agences et les localités ont été rétablis.

"Bon voisin, bon ami, bon camarade, bon partenaire"

L’année 2023 marquait le 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégrale, une étape importante dans les relations bilatérales. Au cours des 15 dernières années, avec la devise de "bon voisinage, coopération intégrale, stabilité à long terme, regard vers l'avenir" et l'esprit de "bon voisin, bon ami, bon camarade, bon partenaire", la coopération bilatérale a connu des progrès positifs et globaux dans tous les domaines. Les relations entre les deux Partis et les deux pays n'ont cessé de s'élargir et de s'approfondir, et se développent de manière plus concrète, plus ferme et plus globale dans tous les domaines.

Grâce à la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et du président Xi Jinping et de son épouse l'année dernière, les deux parties ont renforcé la confiance politique et la compréhension mutuelle, contribuant à promouvoir leur solidarité et leur amitié traditionnelle, et à favoriser et approfondir le partenariat de coopération stratégique intégrale.

Après que les deux pays ont convenu d'approfondir et de faire progresser le partenariat de coopération stratégique intégrale et de construire une communauté Chine - Vietnam tournée vers un avenir partagé (décembre 2023), les relations bilatérales ont maintenu la tendance de développement positive qui s'est répandue entre les organismes et les secteurs, créant une atmosphère de coopération dynamique. La confiance politique des deux pays s'est consolidée et les échanges à tous les niveaux ont eu lieu dans une atmosphère chaleureuse. Les deux parties ont convenu de nouveaux mécanismes de dialogue.

La Chine a particulièrement apprécié le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, décédé en tant que secrétaire général du Parti. Après son décès, le président Xi Jinping a rendu hommage au défunt dirigeant à l'ambassade du Vietnam à Pékin et a envoyé Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, en tant que représentant spécial aux funérailles du défunt dirigeant au Vietnam.

Photo : BQT/CVN

En outre, les liens économiques, commerciaux, d'investissement, touristiques et éducatifs ont également montré de nombreux signes positifs. Le commerce bilatéral au cours des six premiers mois de cette année a augmenté de 24,1%, et la Chine continue de prendre la tête du nombre de nouveaux projets au Vietnam. Le nombre de touristes chinois au Vietnam a également dépassé celui de 2023. Actuellement, pas moins de 23.000 étudiants vietnamiens étudient en Chine, soit le double du chiffre d'avant le COVID-19. Les deux parties ont également promu de nouveaux contenus de coopération dans les infrastructures et le commerce.

L'année 2024 marque le 25e anniversaire de la signature du Traité sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine et le 15e anniversaire de la signature des trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine.

Le Traité a complètement résolu la question de la délimitation de la frontière terrestre entre les deux pays sur le plan juridique, démontrant la volonté et la détermination inébranlables avec lesquelles les deux parties s'efforcent de parvenir à la paix, à l'amitié et à la coopération. La signature du Traité a été considérée comme un modèle dans lequel les deux parties ont réglé la question frontalière par le biais de consultations amicales, renforçant leur confiance dans le dialogue et réglant les désaccords sur d'autres questions frontalières terrestres et maritimes.

Les deux parties ont bien mis en œuvre le Traité, faisant de la zone frontalière une zone pacifique et stable avec un commerce dynamique et des déplacements intenses.

Coopération décentralisée renforcée

Pour les échanges interpersonnels et la coopération entre les localités, près de 60 villes et provinces vietnamiennes ont mis en place une coopération amicale avec leurs homologues chinoises. Dans le même temps, les organisations sociopolitiques et les localités ont établi et maintenu des mécanismes et des programmes de coopération réguliers.

Photo : ST/CVN

Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du PCV et chef de sa Commission des relations extérieures, a déclaré : "Avec la visite de Tô Lâm, nous espérons travailler avec la Chine pour accélérer la mise en œuvre des perceptions communes de haut niveau, en particulier celles atteintes lors de la visite historique en Chine du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en 2022, et de la visite au Vietnam du secrétaire général du Parti et président Xi Jinping en 2023, dans l’esprit de renforcer et d’approfondir le partenariat de coopération stratégique intégrale et de construire une communauté de destin Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique".

Selon lui, dans le cadre de la visite, "nous discuterons des questions qui préoccupent le Vietnam, ainsi que de la manière de promouvoir la coopération avec le partenaire qui est à la fois un voisin, un pays socialiste et une puissance mondiale, consolidant ainsi un environnement extérieur et une position extérieure favorables, optimisant les ressources extérieures pour la mise en œuvre réussie des objectifs de développement socio-économique, et mettant en œuvre les affaires étrangères et l’intégration internationale telles que définies dans la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti".

Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a exprimé sa conviction qu'avec l'attention particulière et la coordination étroite des deux parties, la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm et de son épouse en Chine sera un succès, devenant une nouvelle étape et ouvrant une nouvelle période dans le développement du voisinage amical, du partenariat de coopération stratégique intégrale et de la communauté de destin Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique.

Cette visite confirme que le Vietnam considère sa relation avec la Chine comme une priorité absolue et un choix stratégique, ainsi que la politique constante du Parti et de l'État vietnamiens d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, et la continuité d'une diplomatie globale et moderne composée de trois piliers - la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire -, promouvant son rôle pionnier dans la création et le maintien d'un environnement pacifique et stable, et mobilisant des ressources extérieures pour développer et améliorer la position et le prestige du pays.

VNA/CVN