Le secrétaire général et président lao rencontre des anciens présidents vietnamiens

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith a eu jeudi 12 septembre à Hô Chi Minh-Ville des rencontres séparées avec les anciens présidents vietnamiens Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang.

Le dirigeant lao a évoqué les souvenirs de ses précédentes rencontres avec les deux anciens présidents et a exprimé son espoir de les accueillir au Laos à l’avenir. Il a affirmé que le Laos continuerait, avec le Vietnam, à préserver, entretenir et transmettre la belle tradition de la relation spéciale Vietnam-Laos aux générations futures.

Il a informé les deux anciens présidents de la situation récente au Laos, a souligné les réalisations de la coopération Vietnam - Laos et les résultats de ses discussions avec les soldats volontaires, les anciens experts, les étudiants et les jeunes générations des deux pays à Hanoi.

Le secrétaire général et président lao a également transmis les salutations chaleureuses des anciens dirigeants du Parti et de l’État lao aux anciens présidents Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang.

Les anciens présidents vietnamiens ont exprimé leur conviction que sous la direction avisée du Parti populaire révolutionnaire laotien dirigé par le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, le peuple lao surmontera tous les défis et obtiendra des succès encore plus grands.

Ils se sont déclarés convaincus que le Laos mettra en œuvre avec succès la résolution du XIe Congrès national du Parti et préparera et organisera avec succès le XIIe Congrès national du Parti.

Les anciens présidents ont exprimé leur satisfaction devant les réalisations des deux partis et pays, notant que la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, fondée par le Président Hô Chi Minh et les Présidents Kaysone Phomvihane et Souphanouvong et sans cesse cultivée par les générations successives de dirigeants et d’habitants, s’est consolidée et développée au fil des ans.

Affirmant que la visite du dirigeant lao approfondirait davantage les relations bilatérales spéciales, ils ont exprimé leur souhait et leur conviction que la solidarité spéciale entre les deux nations se développerait vers de nouveaux sommets. Ils ont également adressé leurs salutations aux anciens dirigeants clés du Parti et de l’État lao.

