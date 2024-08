Le Comité de pilotage dresse le bilan des 40 ans de Renouveau

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a présidé le 22 août à Hanoï la quatrième réunion du comité de pilotage du dressement du bilan de certaines questions théoriques et pratiques sur le processus du Renouveau à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam.

>> L’économie de marché du Vietnam porte des empreintes du renouveau

>> Le Vietnam hérite et poursuit les succès du Renouveau

Le secrétaire général et président Tô Lâm a présidé le 22 août à Hanoï la quatrième réunion du comité de pilotage du dressement du bilan de certaines questions théoriques et pratiques sur le processus du Renouveau à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam.

S'exprimant lors de la réunion, le secrétaire général et président Tô Lâm a apprécié les efforts des membres dudit Comité de pilotage, après sa 3e réunion sur la base d'une série de rapports des 20 ans et des 30 ans de Renouveau au Vietnam pour élaborer rapidement un projet de rapport de bilan de certaines questions théoriques et pratiques sur le processus du Renouveau au cours des 40 dernières années au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a qualifié que le projet de rapport serait essentiel à la rédaction des documents au service du prochain XIVe Congrès national du Parti.

Le projet de rapport couvre les contextes mondial, régional et national qui ont façonné le processus de Renouveau du Vietnam au cours des 40 dernières années, le développement des connaissances théoriques du Parti, les acquis et restrictions dans la réalité de construction du socialisme, ainsi que les problèmes émergents et les leçons tirées. En outre, il présente des prévisions, des propositions, des points de vue et des orientations pour poursuivre l'oeuvre de Renouveau global, la construction et de la défense de la Patrie dans la nouvelle période.

Il a également souligné la nécessité d'affiner continuellement le projet de rapport pour soumettre au Bureau politique avant de présenter au 10e Plénum du Comité central du Parti.

VNA/CVN