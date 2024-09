Vietnam - Laos : coopération entre les Commissions d'organisation des deux Partis

Dans le cadre d'une visite de travail au Laos du 10 au 12 septembre, une délégation de la Commission d'organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par son vice-président Phan Thang An, a eu une séance de travail avec une délégation de la Commission d'organisation du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), conduite par sa vice-présidente Boutsady Thanamueang.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Les délégations ont échangé des informations sur les résultats obtenus sur divers aspects, dont l’édification du Parti, la mise en œuvre des accords de coopération entre les Partis et les États du Vietnam et du Laos, la formation linguistique en lao pour des gestionnaires, ainsi que l'application de l'accord de coopération entre les Commissions d'organisation des Comités centraux du PCV et du PPRL.

Les deux parties ont convenu de poursuivre l'échange de délégations entre les deux Commissions d'organisation dans les années à venir.

Elles sont tombées d’accord pour continuer à échanger des informations et partager des expériences en matière de construction du Parti et du système politique, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace des résolutions des congrès nationaux des deux Partis et de l'accord de haut niveau entre leurs bureaux politiques.

Les délégations se sont accordées sur le maintien de la coopération entre les revues sur l’édification du Parti des Commissions d'organisation des Comités centraux du PCV et du PPRL. Elles ont également convenu de promouvoir la sensibilisation sur les relations spéciales traditionnelles entre le Vietnam et le Laos.

La délégation vietnamienne a également eu des séances de travail avec certains départements de la commission d'organisation du comité central du PPRL. Ils ont convenu que dans les temps à venir, les départements des deux commissions d'organisation poursuivraient leur coordination, intensifieraient leurs échanges, renforceraient leur coopération et se soutiendraient mutuellement dans leurs activités professionnelles.

