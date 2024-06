Le Vietnam est actif dans la lutte contre la désertification et la sécheresse

Depuis son adhésion à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification le 19 août 1998, le Vietnam s’efforce toujours de mettre en œuvre pleinement son cadre d’action et les responsabilités en tant que pays membre actif.

Le Département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a élaboré un plan national contre la sécheresse. Il a également ajusté et mis à jour le Programme d'action national sur la prévention et la lutte contre la désertification pour la période 2021 - 2025, avec vision à l’horizon 2030, ainsi que le projet visant à déterminer des objectifs volontaires pour équilibrer la dégradation des terres nationales pour la période 2017 - 2020, avec vision pour 2030.

La protection et le développement des forêts constituent un moyen efficace pour prévenir et réduire la désertification et la sécheresse. Le pays a mis en œuvre avec succès le Programme de verdissement des terres et des collines nues (Programme 327) et le Projet de plantation de 5 millions d'hectares de nouvelles forêts (Projet 661). Grâce à ses efforts, son taux de couverture forestière est passé de 27,8% en 1993 à 42% à l’heure actuelle, alors que la moyenne mondiale est de 31%.

En outre, le Premier ministre a approuvé le projet de plantation d'un milliard d'arbres sur la période 2021-2025, dont près de 700 millions d'arbres dans les zones urbaines et rurales. À ce jour, près de 770 millions d'arbres ont été plantés, atteignant 121% du plan.

L'année 2023 était une étape importante lorsque, pour la première fois, le Vietnam a achevé le transfert de 10,3 millions de tonnes de CO 2 au Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale et a reçu 51,5 millions d'USD.

L'événement montre que dans sa lutte contre la désertification, le Vietnam a obtenu des résultats "doubles", d’une part apportant des avantages économiques aux populations et d’autres part contribuant à la lutte contre la dégradation des sols.

Le Vietnam se concentre également sur la mise en œuvre du Programme de développement forestier durable pour la période 2021-2025, dont l'objectif est de maintenir le taux de couverture forestière nationale de 42%, d’améliorer la qualité des forêts, de préserver la biodiversité et d’améliorer les capacités de réponse au changement climatique.

Le 29 février 2024, le Premier ministre a promulgué la décision N°208/QD-TTg approuvant le projet de développement des valeurs multi-usages des écosystèmes forestiers pour 2030, avec vision pour 2050. Le 24 mai 2024, le Premier ministre a publié le décret N°58/2024/ND-CP ajustant des niveaux d'investissement et de soutien à un certain nombre d'activités de protection et de développement des forêts.

La décision N°208 et le décret N°58 permettent de développer des moyens de subsistance des habitants locaux et de renforcer leur participation à la protection des forêts. Ces documents contribuent également au développement de l’écotourisme et à la sensibilisation sur la protection des forêts, a déclaré Pham Hong Luong, directeur adjoint du Département des forêts.

