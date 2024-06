La dégradation des sols et la sécheresse menacent la sécurité des personnes

La dégradation des sols, la désertification et la sécheresse qui amoindrissent les ressources naturelles, menacent la sécurité des personnes et leurs moyens de subsistance, a averti mercredi 5 juin, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Photo : OIM/CVN

"Le changement climatique appauvrit les sols et réduit les ressources en eau et en nourriture, et à certains endroits, cette situation accentue les tensions. Certains sont contraints d'émigrer, d'autres en sont empêchés. D'autres encore bien plus nombreux deviennent vulnérables", a indiqué la Directrice générale de l'OIM, Amy Pope, dans un message vidéo, marquant la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année.

En cette Journée mondiale de l'environnement, a ajouté la responsable onusienne, "je m'associe aux autres dirigeants des Nations unies, pour demander au monde de nous aider à restaurer plus de terres et lutter contre la désertification par un effort commun, et à renforcer la résilience face à la sécheresse".

Elle a en outre appelé "à agir sans attendre", et "rechercher ensemble", des solutions pour protéger les ressources environnementales "afin que la migration soit toujours un choix".

Chaque année, des millions de personnes sont déplacées en raison de catastrophes. En 2023, ces dernières ont entraîné 26,4 millions de nouveaux déplacements internes, selon le Rapport mondial 2024 de l’Observatoire des situations de déplacement interne.

Selon la Banque mondiale, en l'absence de mesures rapides et concertées en matière de climat et de développement, plus de 216 millions de personnes pourraient devenir des migrants climatiques internes d'ici à 2050.

APS/VNA/CVN