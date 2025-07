Société

De la fusion à la rationalisation : Hô Chi Minh-Ville refonde son appareil administratif

Une semaine après la fusion et la mise en place officielle de son nouveau système administratif à deux niveaux, Hô Chi Minh-Ville a achevé la première phase de réorganisation de ses services spécialisés, de ses administrations locales et de ses unités publiques.

>> Hô Chi Minh-Ville après fusion : fluidité et efficacité dès les premières heures

>> Hô Chi Minh-Ville accélère le décaissement des investissements publics

>> Hô Chi Minh-Ville atteint sa plus forte croissance semestrielle

Hô Chi Minh-Ville s’apprête désormais à entamer la deuxième étape : celle de la rationalisation concrète et de l’optimisation de son fonctionnement, avec pour objectif majeur d’améliorer la qualité du service public au bénéfice des citoyens et des entreprises.

Un Conseil populaire tourné vers l’efficacité

Dès sa première session, le nouveau Conseil populaire de la ville a adopté plusieurs résolutions majeures destinées à consolider l’organisation institutionnelle, nommer les cadres essentiels et garantir une continuité sans faille dans sa mission : servir efficacement la population.

Vo Van Minh, président du Conseil populaire, a souligné que Hô Chi Minh-Ville continuerait, dans cette phase post-fusion, d’être pionnière dans la réforme de l’administration urbaine. L’ambition : faciliter un développement rapide, durable et performant du principal pôle urbain du pays, en construisant une administration véritablement au service du public. Il a insisté sur la nécessité d’achever rapidement la réorganisation des organes exécutifs et de s’investir pleinement dans les décisions stratégiques qui permettront à la ville de devenir une «super-métropole», classée parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde.

Un cap clairement défini par l’exécutif

Lors de la première réunion du nouveau Comité populaire avec les représentants des 168 communes, quartiers et zones spéciales, le président du Comité populaire de la ville Nguyên Van Duoc a rappelé que la fusion administrative du 1er juillet n’était qu’une première étape, un simple "ajout arithmétique". La vraie transformation commence maintenant, avec le chantier plus profond de la simplification, de la synergie et de la restructuration.

"Nous sommes désormais sous un même toit. Il n’est plus question de différencier vos services, nos services, votre territoire ou le nôtre. Les anciennes frontières administratives doivent être dépassées. Il faut désormais valoriser les atouts spécifiques de chaque unité locale, les mettre en synergie pour viser plus haut, plus loin", a-t-il déclaré.

Une nouvelle culture de la gouvernance

Le président du Comité populaire a également appelé à un changement de paradigme. Il s’agit d’un modèle centré sur les citoyens et les entreprises, qui deviennent les véritables donneurs d’ordre. L’État devient l’exécutant, au service de leurs besoins.

"Les cadres doivent faire preuve de droiture, de compétence, de réactivité et d’inventivité dans la gestion publique, avec un engagement sincère à servir la population. Cela ne s’improvise pas ; cela se cultive. Les dirigeants comme les fonctionnaires doivent s’entraîner et progresser ensemble", a souligné Nguyên Van Duoc.

Des premiers résultats positifs sur le terrain

Après cette première semaine de mise en œuvre, plusieurs quartiers de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville constatent déjà des améliorations concrètes, tant dans l’attitude des agents publics que dans la satisfaction des citoyens.

Hoàng Lê Thảo Loan, résidente du quartier Gia Định, témoigne : "J’avais prévu de faire ma demande de permis de construire depuis longtemps, mais j’ai volontairement attendu le 1er juillet, jour de l’entrée en fonction du nouveau gouvernement. J’ai été agréablement surprise : les agents ont été chaleureux, les démarches ont été traitées rapidement. Avant, il fallait aller à plusieurs guichets, fournir beaucoup de documents. Cette fois, tout a été réglé en moins de 15 minutes. J’en suis très satisfaite".

Des fonctionnaires enthousiastes

Pour les agents de la fonction publique, cette nouvelle ère représente un moment déterminant. Hà Thi Thuý Hang, employée du Comité populaire de l’ancienne ville de Vung Tàu, confie qu’avant l’entrée en fonction du nouveau système, elle et ses collègues étaient inquiets. Mais dès les premiers jours, malgré quelques complexités dans les procédures, l’utilisation accrue des outils numériques et des nouvelles technologies a permis de simplifier de nombreuses étapes administratives.

"Quand les citoyens sont satisfaits, cela nous motive aussi. Nous avons pris conscience de notre rôle et de notre responsabilité dans cette grande réforme. Cela nous encourage à nous investir davantage pour garantir son succès", a-t-elle partagé.

Texte et photos : Quang Châu/CVN