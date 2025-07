Des jeunes mobilisés pour soutenir le nouveau modèle de gouvernance à deux niveaux

Le 7 juillet, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a organisé, depuis Hô Chi Minh-Ville, un point de connexion en ligne avec les instances centrales pour lancer officiellement les équipes de jeunes volontaires. Celles-ci auront pour mission d’accompagner le fonctionnement du nouveau système administratif à deux niveaux (province et commune), tout en soutenant concrètement la population dans l’accès aux services publics numériques dans les quartiers, les communes et la zone spéciale.

Représentant plus de 300 jeunes engagés dans ce programme, Truong Nguyêt An a souligné que, dans une métropole de plus de 14 millions d’habitants comme Hô Chi Minh-Ville, la transformation numérique et l’accompagnement des citoyens dans l’utilisation des services publics en ligne ne sont plus un choix, mais un impératif dicté par le cœur et la responsabilité de la jeunesse de la ville portant le nom de l’Oncle Hô.

Le volume de tâches administratives généré chaque jour est immense, tandis que les attentes des citoyens en matière de qualité de service ne cessent de croître. Cette réalité oblige les autorités locales à moderniser et optimiser continuellement leur fonctionnement. Dans ce processus, l’engagement de la jeunesse constitue un levier précieux.

"Dans les premiers jours de mise en œuvre du modèle à deux niveaux, malgré certains avantages, de nombreux défis subsistent, notamment l’adaptation progressive aux nouvelles procédures administratives et aux solutions innovantes", a reconnu Mme Nguyêt An.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Lê Tuấn Anh, secrétaire adjoint de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a souligné le caractère symbolique de cette journée du 7 juillet - premier jour de la deuxième semaine du nouveau modèle de gouvernance à deux niveaux.

Selon lui, le lancement de ces équipes bénévoles prend tout son sens dans le contexte actuel, où le pays entre dans une nouvelle phase de réforme administrative. Il contribuera à renforcer l’efficacité, la transparence et la proximité du système administratif vietnamien.

Le mouvement de volontariat des jeunes de Hô Chi Minh-Ville connaît aujourd’hui un nouvel essor, porté par de nombreuses initiatives à fort impact. Cette dynamique est renforcée par la participation active des jeunes des deux provinces récemment intégrées à la ville : Bình Dương et Bà Rịa - Vũng Tàu.

Après la réorganisation administrative, Hô Chi Minh-Ville compte désormais 168 unités administratives de niveau communal, comprenant 113 quartiers, 54 communes et une zone spéciale. Face à cette nouvelles organisation, le mouvement de jeunesse volontaire de la ville se voit offrir de nombreuses opportunités, tout en étant confronté à de multiples défis. Cela exige de l’Union de la jeunesse de la ville une action toujours plus professionnelle, fondée sur une coordination renforcée et une efficacité accrue.

Texte et photos : Quang Châu/CVN