Hanoï publie un plan de mise en place du billet intégré pour les transports publics

>> Hanoï élabore une feuille de route vers une flotte de bus 100% verts d’ici 2030

>> Hanoï déploiera un système de billetterie électronique pour les transports publics

Photo : VNA/CVN

Dans un premier temps, ce système concerne uniquement les moyens de transport subventionnés, principalement les bus et le métro, avec une extension progressive envisagée vers d’autres services comme les vélos publics ou les taxis.

Le nouveau système permet l’achat de billets à l’unité ou sous forme d’abonnements (journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels), valables soit pour un mode de transport unique, soit pour un usage combiné bus-métro. Les tarifs sont fixés selon le mode de paiement (électronique ou en espèces) et la distance parcourue. Par exemple, un ticket de bus à l’unité coûte 3.000 dôngs plus 450 dôngs/km, tandis qu’un billet de métro est facturé à partir de 8.000 dôngs plus 850 dôngs/km. L’abonnement annuel combiné bus-métro s’élève à 2.820.000 dôngs pour les usagers prioritaires, et 5.640.000 dôngs pour les autres.

Le service de la construction est chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre du système, en collaboration avec le Service des finances. Il doit garantir la conformité des documents, données et procédures techniques, tout en coordonnant les opérateurs de transport dans l’application des tarifs, des types de billets et des méthodes de paiement.

En parallèle, le service assurera la communication auprès du public et publiera des instructions précises pour les différentes phases de mise en place du système, notamment la période transitoire avant le déploiement complet du système de contrôle automatique des billets (AFC). Un suivi continu est prévu pour ajuster rapidement les éléments techniques ou réglementaires encore inadaptés. Le Comité populaire de Hanoï recevra régulièrement des rapports pour évaluer la progression du projet.

Le lancement officiel de la carte de transport électronique intégrée est prévu pour le 2 septembre 2025, avec la mise en service d’un système numérique externalisé couvrant l’ensemble du réseau de transport public de la capitale.

Phuong Thao/CVN