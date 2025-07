Près de 549.000 milliards de dôngs consacrés à la garantie du bien-être social

Au cours des six premiers mois de 2025, le Vietnam a consacré près de 549.000 milliards de dôngs (21,11 milliards de dollars) au bien-être social, notamment en faveur des personnes méritantes de la Révolution, des bénéficiaires de l'aide sociale et de la politique sociale.

Selon les données du ministère des Finances, les autorités centrales et locales, ainsi que les organisations et bienfaiteurs, ont remis des dons à ces groupes, pour un montant de 16.800 milliards de dôngs.

Par ailleurs, 3.200 milliards de dôngs ont été consacrés aux ménages pauvres et quasi-pauvres, aux ménages défavorisés, aux familles bénéficiaires des politiques, 20.600 milliards de dôngs pour les personnes méritantes envers la Révolution et leurs familles, et 507,7 milliards de dôngs pour l'aide d'urgence.

En outre, plus de 27,1 millions de cartes d'assurance maladie ont été délivrées gratuitement aux personnes éligibles.

À l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975) et du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945), le président de l'État a approuvé une enveloppe de 834 milliards de dôngs pour offrir des cadeaux (500.000 dôngs/personne) à 1,66 million de bénéficiaires.

De plus, à l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), 1,6 million de personnes recevront des cadeaux de 300.000 à 600.000 dôngs chacun, pour un total de plus de 480 milliards de dôngs, selon le budget de l'État.

Enfin, le gouvernement a distribué 10.300 tonnes de riz d'aide alimentaire à plus de 680.000 personnes durant le Nouvel An lunaire du Serpent et la période de soudure de 2025.

