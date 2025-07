Énergie verte : tendance irréversible pour un développement durable

Dans le contexte du changement climatique mondial et de l’engagement du Vietnam lors de la 26 e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) d’atteindre la neutralité carbone dans la production d’électricité d’ici 2050, la transition vers une énergie propre est une exigence urgente et une tendance inévitable pour toutes les industries, y compris l’industrie mécanique.

Lors du colloque intitulé "Énergie propre dans la mécanique", qui s’est tenu le 5 juillet dans le cadre du 21e Salon international de l’ingénierie et de la fabrication de précision (MTA Vietnam 2025), au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), les experts ont souligné l’importance croissante de l’énergie propre dans l’industrie mécanique, affirmant son rôle de facteur clé de compétitivité et d’opportunité majeure pour le développement durable des entreprises vietnamiennes du secteur.

Organisé par l’Association des énergies propres du Vietnam, cet événement a rappelé que la filière mécanique, bien que fondamentale dans la fabrication de produits industriels, fait face à des défis liés à la consommation énergétique et à l’impact environnemental. L’atelier a envoyé un message fort aux entreprises d’ingénierie mécanique, les encourageant à s’impliquer activement dans le développement de l’énergie solaire sur les toits, au bénéfice du pays et des entreprises elles-mêmes.

Promouvoir le photovoltaïque sur les toits

Selon Nguyên Xuân Quy, vice-président de l’Association des énergies propres du Vietnam (VCEA), les investissements dans les énergies propres ont fortement explosé entre 2017 et 2020. Aujourd’hui, la capacité totale des énergies renouvelables au Vietnam - solaire, éolien, petite hydroélectricité et biomasse - atteint environ 20 à 24 GW.

Le Vietnam vise à produire 70 à 80% de son électricité à partir des énergies renouvelables d’ici 2050. La capacité totale d’énergie propre pourrait atteindre entre 150 et 170 GW, répartie entre 70 à 91 GW d’éolien offshore, 50 à 60 GW de solaire, ainsi que des capacités d’hydroélectricité, biomasse, hydrogène et autres sources renouvelables.

"En raison des besoins de développement économique, le Vietnam utilise encore des énergies fossiles générant des émissions de CO₂. Toutefois, après 2035, nous devrons les éliminer totalement pour respecter notre engagement de neutralité carbone", souligne M. Xuân Quy. Il rappelle que la région Centre-Sud du Vietnam est particulièrement favorable au développement de l’énergie solaire.

M. Xuân Quy ajoute que, grâce aux politiques gouvernementales favorables, le moment est idéal pour investir dans l’énergie solaire, notamment sur les toits, une tendance irréversible de la transition énergétique verte mondiale.

Une opportunité économique et technologique

Selon Nguyên Thuong Quân, chef adjoint du bureau VCEA à Hô Chi Minh-Ville et Pdg de la société par actions Sao Nam, le Vietnam fait face à une demande urgente d’électricité propre, au risque de pénuries, malgré ses engagements forts pris à la COP26, soutenus par le Plan énergétique VIII et des politiques incitatives.

Le développement de l’énergie solaire sur les toits est particulièrement prometteur, car le coût des installations a chuté drastiquement, jusqu’à dix fois moins cher qu’il y a dix ans, grâce aux avancées technologiques. L’offre de panneaux solaires dépasse désormais la demande, créant un contexte favorable pour des investissements à coût réduit.

Les politiques étatiques, notamment la loi sur l’électricité de 2024, le Plan énergétique complémentaire VIII et les décrets sur le mécanisme d’achat direct d’électricité (DPPA) et l’autoproduction/autoconsommation, établissent un cadre juridique clair, rassurant ainsi les entreprises dans leurs investissements.

Crédits carbone et économies

"Investir dans une centrale solaire permet de réaliser d’importantes économies sur les factures d’électricité tout en facilitant l’obtention rapide de crédits carbone. Même une installation solaire de quelques kWc sur une maison réduit significativement la facture d’électricité", explique M. Thuong Quân.

Il précise que l’installation de panneaux solaires sur les toits est rapide et simplifiée : pas besoin de projets complexes, de permis de construire ni de modification d’usage du sol. De plus, la gestion est optimisée grâce aux technologies intelligentes.

Un avantage supplémentaire est la réduction de la température sous les toits équipés de panneaux, ce qui diminue les besoins en climatisation et économise de l’énergie.

Vers une énergie plus économique et durable

Face à la hausse des coûts de production électrique à base de combustibles fossiles, due aux fluctuations des prix et aux normes environnementales plus strictes, l’énergie solaire devient une option de plus en plus économique et attrayante.

Ce colloque a permis d’évaluer la situation actuelle et le potentiel d’application de l’énergie propre dans l’industrie mécanique vietnamienne, pour partager des expériences, discuter des politiques et obstacles à lever, et connecter décideurs, fournisseurs, entreprises et partenaires internationaux. Avec comme objectif de bâtir une feuille de route pour un développement durable de l’énergie verte au Vietnam.

Texte et photos : Truong Giang/CVN