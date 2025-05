Insuffler une forte dynamique aux travailleurs vietnamiens

>> Renforcer la créativité au travail

>> Mois des ouvriers 2025 : innovation et créativité

>> Des initiatives syndicales pour dynamiser le quotidien des salariés

Nous étions dans le parc industriel de Yên Bình, cité municipale de Phô Yên, province de Thái Nguyên (Nord), dans une usine de la société d’électronique sud-coréenne KHVatec. On constatait “l’excellence et la maîtrise technologique” de ces travailleurs et travailleuses, véritables “acteurs clés” du Vietnam de demain.

Dans ce numéro 20, on rencontrait bien d’autres représentants du monde ouvrier. On en savait un peu plus sur la Sarl de systèmes de faisceaux de câbles Sumi Vietnam (Sumi Vietnam Wire Harness Systems Co., Ltd. - SVWS), située dans la zone industrielle de Ðông Van II, chef-lieu de Duy Tiên, province de Hà Nam (Nord), employant plus de 10.000 travailleurs. Plus loin, on était convié à un “repas syndical” destiné aux ouvriers de la Société par actions d’impression d’emballages Khatoco à Khánh Hoà (Centre), ou encore au sein de la Société par actions de transformation de fruits et légumes d’An Giang, province de Lâm Ðông (Hauts plateaux du Centre). On pouvait également s’informer sur la production de composants d’appareils électroménagers dans la Sarl Panasonic Life Solutions Vietnam à Bình Duong (Sud).

On touchait ainsi du doigt l’importance capitale de ces travailleurs faisant vivre leurs familles tout autant que le pays. On comprenait ainsi l’influence du Mois qui leur est dédié, placé cette année sous le thème “Les ouvriers pionniers dans la nouvelle ère”. Pour la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV), les célébrations du Mois des ouvriers en mai 2025 vont de pair avec celles du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975), du 139e de la Journée internationale des travailleurs (1er mai 1886) et du 135e de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890).

Ce mois d’engagement et de reconnaissance rend ainsi un hommage vigoureux aux contri-butions considérables des salariés du pays. De nombreux programmes sont organisés en leur faveur dont le forum “Le Parti avec les ouvriers - Les ouvriers avec le Parti” permettant de resserrer les liens entre le Parti et la classe ouvrière.

“La CGTV s’est fixée pour objectif qu’au moins 55% des syndicats de base dans les entreprises et 35% dans les organismes publics organisent au moins une activité significative pour marquer ce mois spécial”. Toutes ces campagnes d’émulation à destination des ouvriers sont axées sur la valorisation des initiatives d’innovation technique, la formation continue, le perfectionnement des compétences professionnelles ou le respect des règles de sécurité et d’hygiène au travail. Tout pour bâtir une classe ouvrière forte et moderne afin d’entrer dans une nouvelle ère de la nation.

Hervé Fayet/CVN