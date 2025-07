Les normes d’émission pour les motos devraient être publiées en juillet

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE) devrait publier ce mois-ci de nouvelles normes nationales d’émission pour les motos, dans le cadre des efforts visant à réduire la pollution atmosphérique urbaine et à compléter le système national de réglementation technique sur les émissions des véhicules, selon Hoàng Van Thuc, directeur de l’Agence vietnamienne de l’environnement dudit ministère.

Conformément à la Loi sur la protection de l’environnement de 2020, l’agence a été chargée de rédiger une circulaire réglementant les normes techniques nationales (QCVN) relatives aux émissions des automobiles, des motocyclettes et des véhicules motorisés, ainsi qu’une proposition de feuille de route pour leur mise en œuvre, qui sera soumise à l’approbation du ministre.

Parallèlement, le MAE prépare un projet de décision gouvernementale sur la feuille de route relative à l’application des normes d’émissions pour les motocyclettes et les véhicules motorisés, qui sera soumis à l’approbation du Premier ministre.

En vertu de ce projet, les motocyclettes produites avant 2008 seront soumises au niveau d’inspection le plus bas, le niveau 1, tandis que celles fabriquées à partir de 2008 seront évaluées selon un niveau plus élevé. Des règles similaires s’appliqueront également aux véhicules motorisés, le niveau 1 étant appliqué à ceux fabriqués avant 2016.

Par conséquent, les inspections des émissions des motocyclettes et des véhicules motorisés débuteront le 1er juillet 2027 à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville. Les grandes villes comme Hai Phong, Dà Nang, Cân Tho et Huê suivront à partir du 1er juillet 2028. À partir du 1er janvier 2030, les inspections seront déployées à l’échelle nationale, les provinces et les villes disposant d’une certaine flexibilité pour accélérer le processus en fonction des conditions locales.

Afin de faciliter la transition pour les propriétaires de véhicules, le projet prévoit une période de grâce de 18 mois après le début des inspections, durant laquelle les autorités se concentreront sur la sensibilisation du public et les rappels. Passé ce délai, les véhicules non conformes aux normes d’émission seront interdits de circulation.

Entre 2009 et 2023, le nombre total de véhicules routiers au Vietnam a augmenté en moyenne de 10 à 15% par an, selon le MAE. En décembre 2023, le pays comptait 6,3 millions d’automobiles et plus de 74 millions de motos immatriculées à l’échelle nationale. Cette croissance rapide du nombre de véhicules a contribué à la dégradation de la qualité de l’air dans les zones urbaines, la pollution par les particules fines (PM) devenant la préoccupation la plus pressante. Les experts environnementaux estiment que la circulation routière contribue à hauteur de 20 à 60% à la pollution aux particules fines dans les villes.

Selon la Banque mondiale, la pollution atmosphérique au Vietnam entraîne des pertes économiques annuelles équivalant à 5 à 7% du PIB. Une étude de 2013 de l’Université Fulbright du Vietnam a estimé que la pollution atmosphérique coûtait au pays entre 9,86 et 12,45 milliards de dollars, les pertes ayant considérablement augmenté ces dernières années.

