Trois bombes à sous-munitions ont explosé en toute sécurité à Quang Tri

>> Les efforts pour remédier aux conséquences des mines et bombes après la guerre

Photo : VNA/CVN

La première, une bombe à sous-munitions BLU-61, a été découverte le 3 juillet à proximité d'une école maternelle et d'un centre culturel du hameau Rào Truong, commune de Bên Quan, province de Quang Tri et l'équipe NEM est intervenue rapidement, la détruisant sur place en toute sécurité.

Deux autres bombes à fragmentation ont été localisées le même jour dans le quartier de Dông Hà. L'ensemble de ces munitions a été désactivé sur place par les spécialistes.

Quang Tri est la province vietnamienne le plus polluée par les restes explosifs de guerre, avec plus de 81% de sa superficie infestée. Les bombes et des mines laissées par la guerre à Quang Tri ont fait plus de 3.430 morts et 5.100 blessés.

NPA/RENEW signifie Norwegian People's Aid (NPA) et le projet RENEW (Restauration de l'environnement et neutralisation des effets de la guerre), un programme de coopération entre les autorités de Quang Tri et des organisations non gouvernementales internationales visant à réduire le nombre de morts et de blessés causés par les armes à sous-munitions et autres munitions non explosées utilisées en temps de guerre à Quang Tri.

Au cours du premier semestre 2025, l'équipe EOD a reçu 175 appels d'urgence et a détruit en toute sécurité plus de 330 munitions non explosées de différents types.

VNA/CVN