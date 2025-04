Le Vietnam réaffirme son engagement pour l'innovation à la 81e session de la CESAP

Le Vietnam considère le développement des sciences, des technologies et de la transformation numérique comme une priorité absolue. C’est ce qu’a affirmé l’ambassadeur Pham Viêt Hung, représentant permanent du Vietnam auprès de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), dans son discours prononcé jeudi 24 avril à Bangkok.