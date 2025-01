Opérations de maintien de la paix : le Vietnam et l'ONU renforcent leur coopération



>> L’ONU apprécie la participation active du Vietnam au maintien de la paix

>> Le ministre vietnamien de la Défense rencontre le secrétaire général adjoint de l'ONU

>> Le SG adjoint de l’ONU aux opérations de paix salue les contributions du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a remercié l'ONU et le secrétaire général adjoint Lacroix personnellement pour avoir toujours soutenu et aidé le Vietnam à participer efficacement aux opérations de maintien de la paix ces dix dernières années. Passant en revue les réalisations et les contributions exceptionnelles de la force de maintien de la paix vietnamienne, l’ambassadeur a souligné qu’il s’agissait d’un domaine prioritaire dans le partenariat Vietnam - ONU, que le Vietnam était prêt à envoyer davantage de forces, militaires et policières, à la demande de l'ONU, avec comme priorité l'augmentation du ratio de femmes casques bleus, a-t-il affirmé, tout en ajoutant que le pays continuerait à se présenter à divers postes au sein du secrétariat de l’ONU.

À cette occasion, Dang Hoàng Giang a demandé que les agences et unités fonctionnelles de l’ONU continuent de soutenir le Vietnam dans la formation et le renforcement des capacités de ses forces militaires et policières afin de mieux répondre aux besoins de la situation et de contribuer plus efficacement aux opérations onusiennes de maintien de la paix de l’ONU dans le nouveau contexte.

Pour sa part, le vice-secrétaire général Jean-Pierre Lacroix a apprécié la participation active et efficace du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l'ONU ces derniers temps. Il a affirmé sa volonté d'aider le Vietnam à renforcer ses capacités et à contribuer davantage aux opérations de maintien de la paix, en veillant notamment à ce que le Vietnam soit prêt à déployer sa première unité de police de maintien de la paix lorsque l'ONU le demandera. Il a également encouragé le Vietnam à se présenter à des postes de direction au Secrétariat de l’ONU, ainsi que dans les missions de maintien de la paix.

Enfin, il a salué les engagements du Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de l’ONU, en particulier l’augmentation du ratio de femmes soldats participant aux opérations de maintien de la paix.

VNA/CVN