Le Vietnam se voit en nouvelle destination cinématographique

Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a dévoilé, lundi 16 septembre à Hanoï, un programme visant à promouvoir le Vietnam comme destination cinématographique et touristique auprès des cinéastes américains.

>> Opportunité pour le cinéma vietnamien à la conquête du monde

>> Promouvoir la coopération internationale dans l’industrie cinématographique

>> Des mesures discutées pour tirer parti du tourisme cinématographique au Vietnam

Photo : Comité organisateur/CVN

Intitulé "Vietnam - Nouvelle destination du cinéma mondial", l'événement se tiendra du 23 au 25 septembre à San Francisco et Los Angeles.

Plus de 450 invités sont attendus, parmi lesquels des représentants du gouvernement américain, des producteurs, des réalisateurs et des stars hollywoodiennes. Quatre activités majeures sont prévues pour mettre en valeur le potentiel touristique et cinématographique du pays. L'objectif est de renforcer les collaborations entre le Vietnam et les États-Unis dans le domaine du cinéma et du tourisme.

"Nous espérons que les films tournés au Vietnam permettront au public international de découvrir notre pays sous son meilleur jour et susciteront un intérêt croissant pour le tourisme. Le Vietnam est prêt à accueillir les équipes de tournage étrangères dans les meilleures conditions possibles", a déclaré Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Marc E. Knapper, ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a souligné le rôle crucial du cinéma dans la promotion touristique. Selon lui, ce programme créera une passerelle entre le Vietnam et le public américain, tout en offrant aux acteurs du tourisme vietnamien des opportunités de coopération avec leurs homologues américains.

VOV/VNA/CVN