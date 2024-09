Les plates-formes DK1, des forteresses imprenables de la Patrie

Après plus d'un tiers de siècle depuis leur installation en 1989 sur le plateau continental au Sud du pays, les plates-formes DK1 s'élèvent toujours fièrement en Mer Orientale, bravant vents et marées. Véritables sentinelles, elles veillent sans relâche et garantissent la souveraineté maritime nationale.

Photo : VNA/CVN

La zone maritime du plateau continental au Sud du Vietnam s’étend sur une superficie de 80.000 km². Cette région revêt une importance particulière en termes de défense, de sécurité et d’économie, étant située sur l’une des routes maritimes internationales les plus fréquentées du monde, à travers la Mer Orientale.

En raison de son importance stratégique, des pays étrangers y déploient régulièrement divers types de navires pour mener des études géologiques, des missions de reconnaissance et des activités de pêche illégale.

Un véritable bastion

Ainsi, le 5 juillet 1989, le Président du Conseil des ministres (aujourd’hui le Premier ministre) Dô Muoi a publié une directive décidant la construction des plates-formes DK1, sous la tutelle administrative de la zone économique exclusive de Vung Tàu-Côn Dao, actuelle province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).

Cette initiative constitue une politique judicieuse et stratégique pour le Parti et l’État dans la protection de la Patrie, notamment en ce qui concerne la souveraineté maritime, les récifs coralliens et les plateaux continentaux. Elle témoigne également de la volonté du pays de développer l’économie maritime.

“DK” est l’acronyme en vietnamien de “Dịch vu - Khoa học- Kỹ thuật” (“Services - Sciences - Techniques” en français). Il s’agit des plus importantes plates-formes situées loin du continent. Ce complexe est géré par le Bataillon DK1, relevant de la Brigade navale 171. Il est chargé de protéger l’espace aérien et maritime du plateau continental et de la zone économique exclusive de Vung Tàu-Côn Dao.

“En plus de la construction des plates-formes, sous la direction du ministère de la Défense, l’Armée de l’air a créé le Cadre de gestion DK1 (aujourd’hui le Bataillon DK1), relevant de la Brigade 171, chargé de la gestion, de la surveillance, et de la protection des plates-formes et des récifs coralliens sous-marins dans la zone continentale au Sud“, a précisé le sous-colonel Vu Van Xanh, chef du Bataillon DK1.

Entre 1989 et 2008, 20 plates-formes ont été construites sur sept récifs situés sur le plateau continental au Sud du Vietnam, à savoir Phúc Tân, Phúc Nguyên, Huyên Trân, Quê Đuong, Tu Chính, Ba Kè et Cà Mau. Certaines disposent d’équipements spécifiques comme des héliports pour huit d’entre elles, tandis que quatre sont dotées d’un phare et d’une station météo.

Les plates-formes DK1 sont confrontées à des conditions extrêmes alors que les officiers et soldats font face à un quotidien marqué par le manque de ressources. Isolés en pleine mer, ils doivent résister aux conditions difficiles, avec un accès limité aux produits frais, à l’eau douce et à l’électricité. Les communications avec le continent étaient quasi inexistantes, les radios à ondes courtes constituant leur seul lien avec le monde extérieur.

Animés d’une volonté de fer et d’un sens du devoir sans faille, et malgré les pertes et les privations, les soldats accomplissent leur mission avec courage, contribuant ainsi à la sauvegarde de la souveraineté maritime du pays. De nombreuses vies ont été sacrifiées pour que le drapeau rouge à l’étoile jaune continue de flotter sur le plateau continental méridional.

Un appui aux pêcheurs

Photo : VNA/CVN

Après 35 ans de veille ininterrompue, les plates-formes DK1, véritables sentinelles de la mer, se coordonnent jour et nuit avec les forces d’observation pour assurer la surveillance maritime. Pour les pêcheurs, leurs équipages sont de véritables anges gardiens, leur offrant un sentiment de sécurité lorsqu’ils sillonnent la mer.

Les soldats et officiers de ces plates-formes ont mené d’innombrables opérations de sauvetage, secourant neuf navires en détresse et portant assistance à des centaines de pêcheurs en difficulté. Ils ont également fourni une aide logistique essentielle à plus de 400 navires, leur offrant eau douce, carburant et médicaments. De plus, ils ont accueilli plus de 500 délégations en visite.

En étroite collaboration avec l’Administration maritime du Vietnam, les équipages des plates-formes DK1 assurent le bon fonctionnement des aides à la navigation, guidant ainsi des milliers de navires nationaux et internationaux. Par ailleurs, leurs observations météorologiques et océanographiques contribuent à l’amélioration de la sécurité maritime.

De 2011 à 2017, un important programme de modernisation, de réparation et de construction a permis de remettre à neuf 14 des 15 plates-formes DK1. Ces dernières, plus robustes et mieux équipées, sont désormais capables de faire face aux conditions météorologiques les plus difficiles et de remplir efficacement leurs missions.

Grâce au soutien indéfectible des autorités et de la population, les conditions de vie des officiers et soldats se sont nettement améliorées. Cette reconnaissance les motive à s’investir encore davantage dans la défense de notre souveraineté maritime.

Après 35 ans de construction et de développement des DK1, leurs officiers et soldats ont surmonté d’innombrables difficultés, défis, pertes et sacrifices, se tenant fermes face aux tempêtes et accomplissant brillamment toutes les missions qui leur sont confiées. Ils ont perpétué la noble tradition de “résilience, courage, unité, discipline et défense ferme de la souveraineté”.

Le Bataillon DK1 a eu l’honneur de recevoir, entre autres distinctions, la médaille de la bravoure de 3e classe, deux médailles de la défense de la Patrie de 2e classe ainsi que le titre de Héros des forces armées populaires. Il a également été récompensé par le Premier ministre et divers ministères, organismes et autorités locales avec de nombreuses félicitations, mentions honorables et autres distinctions méritées.

Lors d’une récente cérémonie en l’honneur du 35e anniversaire des DK1, le sous-colonel Vu Van Xanh, chef du Bataillon DK1 - Commandement de la IIe Région de la Marine, a déclaré que pour répondre aux besoins et missions dans la nouvelle situation, notamment la mission directe de défense ferme de la souveraineté maritime, insulaire et continentale au Sud du pays, les officiers et soldats du DK1 faisaient des efforts considérables pour exceller dans toutes les tâches qui leur sont assignées.

“Trente-cinq ans de persévérance à rester au sommet malgré les tempêtes, les officiers et soldats ont montré une loyauté sans limites envers la Patrie. Chaque plate-forme est véritablement devenue un bastion de souveraineté sur le plateau continental, un œil vigilant sur la mer”, a-t-il affirmé.

Huong Linh/CVN