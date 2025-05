Malaisie

Le Vietnam engagé activement dans les préparatifs du 46e Sommet de l'ASEAN

Le 24 mai, en Malaisie, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt a participé à une réunion des hauts officiels (SOM) de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), préparatoire au 46 e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes.

Lors de la réunion, les participants ont adressé leurs condoléances au Vietnam suite au décès de l'ancien président Trân Duc Luong, saluant ses contributions significatives à la région et à l'ASEAN dans les premières années de l'adhésion du Vietnam au bloc régional.

Le 46e Sommet de l’ASEAN et les Sommets connexes se tiendront à Kuala Lumpur les 26 et 27 mai, avec la participation des dirigeants des pays membres de l’ASEAN, du Timor-Leste, du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de la Chine...

L’un des temps forts de cette série de conférences sera la signature par les dirigeants de l’ASEAN de la Déclaration de Kuala Lumpur sur l’ASEAN 2045, ainsi que l’adoption de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045 et de ses stratégies dans les domaines politique-sécurité, économique, socioculturel et de connectivité.

Les chefs des délégations SOM ont affirmé leur volonté de continuer à collaborer étroitement pour garantir le succès des sommets et obtenir des résultats concrets. À cette occasion, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a échangé avec les autres délégués sur de nombreux sujets importants relatifs au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, au soutien à l’adhésion officielle du Timor-Leste à l’ASEAN, à la mise en œuvre des coopérations spécifiques entre l’ASEAN et ses partenaires, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité des mécanismes dirigés par l’ASEAN.

Le même jour, au nom du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a participé à une réunion de consultation élargie informelle sur la mise en œuvre du Consensus en cinq points sur le Myanmar, où il a écouté un rapport de l’envoyé spécial du président de l’ASEAN sur cette question.

Dô Hùng Viêt a salué les efforts de l’envoyé spécial et du président de l’ASEAN 2025, affirmant que le Vietnam coopère activement avec les autres membres pour appliquer efficacement le Consensus en cinq points, et a proposé plusieurs mesures pour en améliorer la mise en œuvre dans les temps à venir.

Le 25 mai, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son participera aux réunions suivantes : Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM); Réunion du Conseil de la Communauté politique et de sécurité de l’ASEAN (APSC); Réunion du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACC); Réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-CCG.

