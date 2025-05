Consultation politique Vietnam - Serbie à Belgrade

Les 22 et 23 mai, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a effectué une visite de travail en Serbie et coprésidé avec son homologue serbe, Damjan Jovic, une consultation politique Vietnam - Serbie à Belgrade.

Photo : Ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Les deux parties ont échangé sur la situation socio-économique de leurs pays et discuté des orientations pour approfondir les relations bilatérales. Elles ont salué la coopération étroite entre les ministères des Affaires étrangères, le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et le maintien du mécanisme de consultation politique, renforçant ainsi la confiance politique et la base pour la coopération dans d’autres domaines.

Lê Thi Thu Hang a félicité la Serbie pour l’accueil de l’EXPO 2027 à Belgrade et salué sa participation au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC). Elle a affirmé que le Vietnam est prêt à servir de passerelle entre la Serbie et l’ASEAN.

Les deux pays ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment à l’approche du 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2027. Ils ont également discuté de la création de nouveaux mécanismes de coopération, du renforcement de la diplomatie parlementaire et populaire.

Le vice-ministre Damjan Jovic a proposé de promouvoir la coopération commerciale, d’explorer les marchés dans l’agriculture, les technologies de l'information, et d’encourager les investissements bilatéraux. Il a souhaité que le Vietnam participe à l’EXPO 2027.

Convention de Hanoï contre la cybercriminalité

Les deux parties ont réaffirmé leur soutien au multilatéralisme, au libre-échange et au respect du droit international, notamment la Charte des Nations unies, en plaidant pour la résolution pacifique des différends.

Durant son séjour, Lê Thi Thu Hang a rencontré la vice-Première ministre et ministre de l'Économie, Adrijana Mesarovic, et le ministre de la Coopération économique internationale, Nenad Popovic. La partie serbe a proposé que les deux pays négocient un accord de libre-échange et étudient la possibilité sur l’ouverture d’une ligne aérienne directe Vietnam - Serbie.

À cette occasion, la vice-ministre vietnamienne a annoncé que le Vietnam accueillerait, les 25 et 26 octobre 2025, la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï contre la cybercriminalité, et a remis une lettre d’invitation du président Luong Cuong à son homologue serbe.

Enfin, elle a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Serbie.

VNA/CVN