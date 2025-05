Deuil national en hommage à l’ancien président Trân Duc Luong

Les obsèques de Trân Duc Luong ont lieu selon les rites de deuil national. Les visites d’hommage ont lieu à partir de 07h00 le 24 mai jusqu'à 07h00 le 25 mai à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Quang Ngai. La cérémonie d’inhumation aura lieu à 15h00 le 25 mai à Quang Ngai. La Télévision nationale du Vietnam et la Voix du Vietnam diffusent en direct les visites d’hommage, cérémonies de commémoration et d’inhumation de Trân Duc Luong. Durant les deux jours de deuil national, les agences, bureaux et lieux publics mettent les drapeaux en berne et aucune activité de divertissement n’est organisée.