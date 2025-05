Les dirigeants du Laos rendent hommage à l'ancien président Trân Duc Luong à Vientiane

Dans l'après-midi du 24 mai, une délégation du Comité central (CC) du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du CC du Front lao pour la construction nationale, conduite par le secrétaire général du PPRL et président de la République, Thongloun Sisoulith, s'est rendue à l'ambassade du Vietnam à Vientiane pour rendre hommage à l'ancien président vietnamien Trân Duc Luong.

Le dirigeant Thongloun Sisoulith a écrit dans le registre de condoléances : "Au nom du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos, de l’Assemblée nationale, du gouvernement de la République démocratique populaire lao et du Front lao pour la construction nationale, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances et notre profonde tristesse à l’annonce du décès du camarade Trân Duc Luong, ancien membre du Politburo et ancien président de la République socialiste du Vietnam - un dirigeant éminent du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens frères, ainsi qu’un ami et un camarade proche du Parti, de l’État et du peuple lao.

Nous exprimons notre profond respect et gardons en mémoire les grandes contributions et les nobles qualités du camarade Trân Duc Luong dans le renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples lao et vietnamien tout au long de ces années".

Le même jour, des délégations des ministères, organismes, agences et organisations du Laos ainsi que des représentants des ambassades des États-Unis, de France, d’Indonésie, du Timor-Leste, de Singapour, d’Inde, entre autres, ont également rendu hommage à l’ancien président Trân Duc Luong.

Les cérémonies d'hommage et les registres de condoléances en mémoire de Trân Duc Luong se tiennent les 24 et 25 mai à l'ambassade du Vietnam à Vientiane ainsi qu'aux consulats généraux du Vietnam dans les trois régions - Nord, Centre et Sud - du Laos.

