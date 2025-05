Le Vietnam, un partenaire important dans la définition du rôle mondial de l’ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang effectueront une visite officielle en Malaisie et participeront au 46 e Sommet de l’ASEAN et aux réunions associées, du 24 au 28 mai, à l’invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse.

Il s’agit de la première visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Malaisie en tant que Premier ministre, a déclaré l’ambassadeur de la Malaisie au Vietnam, Dato’ Tan Yang Thai, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Cette visite s’inscrit dans le contexte d’une coopération régionale de plus en plus nécessaire, notamment à l’heure où la Malaisie et le Vietnam ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global.

Dans ce contexte, la Malaisie est convaincue que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh produira de nombreux résultats positifs et renforcera la confiance politique entre les dirigeants.

C’est également l’occasion pour les dirigeants de nos deux pays d’évaluer la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre du partenariat stratégique global, notamment la promotion de la coopération en matière de commerce et d’investissement, le développement des industries halal et pétrolière et gazière ; l’exploration de nouveaux domaines tels que l’économie verte et les énergies propres ; et le renforcement des échanges interpersonnels.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au Sommet de l’ASEAN. Il s’agit d’un signal fort démontrant l’engagement du Vietnam envers l’objectif commun de construire une ASEAN unie et tournée vers l’avenir, jouant un rôle central dans la paix régionale, a dit l’ambassadeur.

Le 46e Sommet de l’ASEAN se tient à un moment charnière pour la région. L’ASEAN est confrontée à de profonds changements : concurrence stratégique, restructuration des chaînes d’approvisionnement, changement climatique et transformation numérique rapide.

Dans ce contexte, la présidence malaisienne de l’ASEAN en 2025 vise à réaffirmer la centralité du bloc autour de trois piliers : unité, résilience et leadership mondial. Ce sommet est l’occasion de forger un consensus autour de la Vision communautaire de l’ASEAN 2025, une feuille de route pour bâtir une ASEAN de plus en plus interconnectée, proactive et influente à l’échelle mondiale, a souligné l’ambassadeur.

Dans ce processus, la Malaisie s’engage à maintenir la centralité et la neutralité de l’ASEAN dans un monde multipolaire ; à garantir que son programme économique soit inclusif, durable et tourné vers l’avenir ; et à renforcer ses relations extérieures tout en maintenant l’ASEAN au cœur des initiatives régionales.

Selon l’ambassadeur, le rôle du Vietnam dans ce processus est indispensable. Le Vietnam est depuis longtemps considéré comme un pilier de la cohésion de l’ASEAN. L’engagement du Vietnam en faveur de la paix régionale, du non-alignement et du développement inclusif s’inscrit dans les priorités de la Malaisie pour l’ASEAN 2025.

La Malaisie se réjouit de collaborer étroitement avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne afin de renforcer la solidarité au sein de l’ASEAN, de promouvoir la voix du Vietnam dans la recherche d’un consensus et le maintien de la neutralité du bloc, de renforcer la résilience économique, de soutenir le commerce durable, la coopération numérique et la connectivité énergétique.

La Malaisie considère le Vietnam comme un partenaire important pour façonner le rôle mondial de l’ASEAN et engager un dialogue constructif avec des partenaires tels que la Chine, les États-Unis et l’Union européenne (UE). L’importance stratégique du Vietnam et son approche proactive en font un partenaire indispensable pour assurer le succès de la Malaisie à la présidence de l’ASEAN et maintenir la centralité de l’ASEAN à l’avenir, a indiqué l’ambassadeur.

La Malaisie a élaboré un programme complet sous le thème « Inclusif et durable », afin de renforcer la coopération régionale et de relever les défis urgents. Parallèlement au Sommet de l’ASEAN, la Malaisie tiendra deux autres sommets importants : le 2e Sommet ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le 1er Sommet ASEAN - CCG - Chine.

À cette occasion, la Malaisie accueillera également le Forum économique ASEAN-CCG-Chine et le Forum économique ASEAN-CCG les 27 et 28 mai. De nombreux accords et protocoles d’accord devraient être conclus pour renforcer la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires.

VNA/CVN