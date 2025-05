Le PM se rendra en visite officielle en Malaisie et assistera au 46e Sommet de l’ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, quittera samedi 24 mai Hanoï pour une visite officielle en Malaisie et participer au 46 e Sommet de l’ASEAN et aux sommets associés à Kuala Lumpur.

Ce voyage, qui dure jusqu’au 28 mai, est effectué à l’invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne comprend le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le vice-président de l’Assemblée nationale Vu Hông Thanh, le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên, le ministre des Sciences et des Technologies Nguyên Manh Hung, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung, le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên, le vice-président de l’Office du gouvernement Nguyên Sy Hiêp, et le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation vietnamienne à la Réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN (SOM).

Les chefs des missions représentatives du Vietnam en Malaisie et dans l’ASEAN, ainsi que les dirigeants de divers ministères et agences, accompagneront également la délégation.

Il s’agit de la première visite officielle d’un Premier ministre vietnamien en Malaisie depuis dix ans, et de la première visite d’un dirigeant vietnamien clé depuis que les deux pays ont élevé leurs liens au niveau d’un partenariat stratégique global en novembre dernier.

Le 46e Sommet de l’ASEAN est le premier Sommet de haut niveau organisé sous la présidence malaisienne de l’ASEAN en 2025, sur le thème "Inclusif et durable". Outre les sessions plénières des dirigeants de l’ASEAN, l’occasion verra le 2e Sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Sommet ASEAN - CCG - Chine.

VNA/CVN