Hanoï renforce ses liens commerciaux et d'investissement avec la R. de Corée

Une conférence s'est tenue à Séoul le 21 octobre pour promouvoir les liens commerciaux et d'investissement entre Hanoï et la République de Corée.

Photo : Khanh Vân/VNA/CVN

Organisé par l'administration de Hanoï en coordination avec l'ambassade du Vietnam en République de Corée et le cabinet d'avocats Bae, Kim & Lee, l'événement a attiré de nombreuses entreprises sud-coréennes, dont des investisseurs majeurs au Vietnam.

Il visait à présenter Hanoï comme un environnement d'investissement attrayant et sûr et à favoriser des relations d'investissement et commerciales plus solides avec des partenaires sud-coréens.

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire municipal Trân Sy Thanh a souligné la position du Vietnam en tant que destination sûre et potentielle pour les investisseurs étrangers, notant que l'organisation d'activités de promotion à l'étranger, en particulier dans les pays qui sont des partenaires majeurs du Vietnam et de Hanoï, vise à exploiter les opportunités pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique avec des marchés potentiels comme la République de Corée.

En septembre 2024, Hanoï avait attiré 12,8 milliards d’USD d'IDE de la part d'investisseurs sud-coréens dont les secteurs clés comprennent l'immobilier, l'hôtellerie, la transformation - fabrication, la vente en gros et au détail, la réparation de véhicules et la construction, selon le responsable.

Hanoï considère la République de Corée comme un partenaire crucial et fiable, et s'engage à soutenir les entreprises étrangères en améliorant l'environnement d'investissement local et en offrant les meilleures conditions possibles pour leurs opérations, a-t-il déclaré.

L'avocat Yi Joon-ki de Bae, Kim & Lee a souligné les liens économiques et culturels forts entre les deux pays, et le fait que le Vietnam est devenu un partenaire important ainsi qu'une destination idéale pour les entreprises sud-coréennes.

Hanoï, en tant que pôle industriel du Vietnam, continuera de développer et de renforcer davantage sa coopération avec la République de Corée, contribuant ainsi aux partenariats économiques des deux pays, a-t-il ajouté.

Le 21 octobre également, Trân Sy Thanh a eu des réunions avec de grandes entreprises sud-coréennes telles que Lotte, Daewoo E&C, Booyoung, Charmvit et Logis Valley Group S&D, en se concentrant sur des domaines comme la construction, la haute technologie et la construction de villes intelligentes.

VNA/CVN