Journée mondiale de l’environnement

Des espaces verts dans de nombreux cafés à Hanoï

De plus en plus de cafés à Hanoï transmettent un message écologiste en réduisant leurs émissions et en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement. Cette approche responsable a su attirer l’attention particulière des clients, soucieux des enjeux environnementaux.

Dans ces établissements, l’aménagement intérieur reflète l’engagement écologique. Les espaces sont agrémentés de nombreuses plantes vertes, apportant fraîcheur et sérénité. Mais surtout, les tables, chaises et autres éléments de décoration sont fabriqués à partir de matériaux de récupération, tels que des pneus usagés, des bouteilles en plastique ou encore du verre. Ces objets anciens sont ainsi détournés et transformés en mobilier ou accessoires uniques, témoignant d’une volonté de revaloriser et de réutiliser les déchets.

Au-delà de l’aspect esthétique, ces cafés "verts" incarnent une démarche vertueuse, sensibilisant les consommateurs aux gestes écoresponsables.

Certains établissements vont même plus loin, en mettant en place des initiatives complémentaires comme le tri des déchets, l’utilisation de produits locaux et de saison ou encore la sensibilisation du personnel et de la clientèle aux enjeux environnementaux. Une approche holistique qui fait de ces cafés de véritables modèles en matière de transition écologique.

Texte et photos : Hoàng Hiêu - Phuong Nga/VNA/CVN