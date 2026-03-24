Le Vietnam diversifie ses sources d’approvisionnement en carburants

Dans un contexte de crise mondiale des carburants alimentée par les conséquences du conflit toujours imprévisible au Moyen-Orient, la diversification des sources d’approvisionnement pour répondre à la demande intérieure est une priorité urgente, parallèlement à des mesures à plus long terme, ont déclaré des experts.

>> Baisse du prix du biocarburant E5 RON92 suite à la dernière révision

>> Des mesures pour contenir la hausse des coûts du transport et de la construction

>> Le PM Pham Minh Chinh appelle à sécuriser l’approvisionnement énergétique

>> Économie de carburant : promouvoir au maximum le travail à distance

Photo : VNA/CVN

Selon le Dr Nguyên Hông Minh, ancien directeur adjoint de l’Institut du pétrole du Vietnam, relevant du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), dans des conditions normales, le Vietnam exporte une partie de son pétrole brut produit localement tout en important des matières premières brutes pour le traitement à la raffinerie de Dung Quât à Quang Ngai et à la raffinerie de Nghi Son à Thanh Hoa.

Depuis la mise en service des deux raffineries, le Vietnam a pu satisfaire environ 70% de sa demande intérieure en carburant, réduisant considérablement sa dépendance aux produits raffinés importés par rapport à la période précédente, a-t-il déclaré, ajoutant que le reste est couvert par des importations en provenance des marchés étrangers.

Le Dr Nguyên Hông Minh a déclaré que cela reflète une structure commune dans l’industrie énergétique mondiale, où de nombreux pays producteurs de pétrole exportent et importent du pétrole brut afin d’optimiser le raffinage, de diversifier leurs sources d’approvisionnement, d’améliorer la flexibilité de leurs systèmes de raffinage et de préserver leur sécurité énergétique.

Depuis que le conflit au Moyen-Orient a perturbé les chaînes d’approvisionnement en pétrole brut et en carburants raffinés, Petrovietnam a rapidement activé une série de mesures de réponse tout en agissant de manière décisive pour mettre en œuvre la Résolution n°36/NQ-CP du gouvernement datée du 6 mars 2026 afin de garantir l’approvisionnement énergétique du marché.

Petrovietnam a proposé au gouvernement d’envisager un arrêt des exportations de pétrole brut afin de privilégier la demande intérieure de raffinage. Parallèlement, le groupe a examiné toutes ses sources d’approvisionnement, y compris le pétrole brut et les produits intermédiaires en stock, provenant tant du marché intérieur que des importations, afin d’établir des plans d’exploitation stables pour les raffineries dans les mois à venir.

Le groupe a également entamé des discussions avec ses partenaires internationaux pour sécuriser des approvisionnements supplémentaires en pétrole brut, tout en soutenant la SARL de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP) dans la signature de nouveaux contrats d’achat de pétrole brut pour assurer la continuité des opérations à la raffinerie de Nghi Son.

Parallèlement, la Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BSR), une autre filiale de Petrovietnam, exploite la raffinerie de Dung Quât à plus de 100% de sa capacité, contribuant ainsi à accroître l’approvisionnement en carburant et se tenant prête à soutenir NSRP en cas de besoin.

De plus, d’ici la fin mars, la raffinerie de Dung Quât devrait recevoir de l’éthanol carburant de Central Biofuels JSC (BSR-BF) pour son incorporation dans l’essence E10 RON95, ce qui augmentera encore la production nationale.

Les données douanières montrent qu’au cours des quinze premiers jours de mars, le Vietnam a importé plus de 533.000 tonnes de produits pétroliers, soit une hausse de 41,4% en volume, tandis que la valeur des importations a bondi de 89,2% dans un contexte de forte volatilité des prix mondiaux de l’énergie.

Parallèlement aux carburants raffinés, les importations de pétrole brut ont été maintenues afin de garantir l’approvisionnement des deux raffineries.

Grâce à la diversification des sources d’approvisionnement, à une politique d’importation proactive et à une utilisation judicieuse du fonds de stabilisation des prix des carburants, le marché intérieur des carburants répond désormais largement à la demande, contribuant ainsi à freiner la hausse des prix.

Parallèlement, le Groupe de l’essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex) et la Compagnie générale de l’huile du Vietnam (PVOIL) ont pris l’initiative d’acheter de l’éthanol auprès d’usines locales et ont signé des contrats d’importation avec les États-Unis et le Brésil, où l’approvisionnement est abondant et non affecté par le conflit au Moyen-Orient, afin de sécuriser la matière première pour le mélange de biocarburant E10 RON95.

Contrôleant ensemble près de 70% du marché vietnamien des carburants, ces deux entreprises ont également modernisé leurs systèmes de stockage et augmenté leurs capacités de mélange d’E10 RON95 afin d’accélérer la transition de l’essence conventionnelle vers les biocarburants.

Bùi Ngoc Bao, président de l’Association vietnamienne du pétrole, a déclaré que si l’importation d’éthanol depuis les États-Unis ou le Brésil est relativement simple, les longues distances de transit demeurent un défi. Il a suggéré que le ministère de l’Industrie et du Commerce adopte rapidement des politiques favorables permettant aux fournisseurs étrangers d’expédier des marchandises au Vietnam et de stocker du carburant ou de l’éthanol dans des entrepôts sous douane sans avoir à payer la taxe de 1% applicable aux sous-traitants lors du transfert de produits hors de la zone sous douane.

Selon l’expert en énergie Dào Nhât Dinh, le Vietnam doit, à long terme, se doter d’un système de réserves nationales indépendant, distinct du stockage commercial, et augmenter progressivement ses réserves de carburants et de pétrole brut jusqu’à des niveaux conformes aux normes internationales afin de constituer une réserve de sécurité pour son économie face aux chocs énergétiques.

Hà Dang Son, directeur du Centre de recherche sur l’énergie et la croissance verte, a déclaré que Petrovietnam devrait bénéficier d’une plus grande latitude pour développer ses activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz, tout en jouant un rôle plus proactif dans la signature de contrats d’importation de pétrole brut à long terme afin de garantir un approvisionnement stable aux raffineries nationales.

Il a ajouté qu’un mécanisme de coordination clair entre l’État et les entreprises est nécessaire pour assurer la sécurité énergétique, Petrovietnam se positionnant comme acteur central de la chaîne de valeur, de l’exploration et des réserves au raffinage et à la fourniture de carburants.

VNA/CVN