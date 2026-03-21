Le PM Pham Minh Chinh appelle à sécuriser l’approvisionnement énergétique

Le 21 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la Permanence du gouvernement pour examiner les mesures face à la crise énergétique liée au conflit au Moyen‑Orient et mettre en œuvre la Conclusion N°14 du Politburo sur l’approvisionnement et la stabilisation des prix des carburants.

>> Des mesures pour contenir la hausse des coûts du transport et de la construction

>> Hausse généralisée des prix des carburants depuis le 19 mars à 23h00

>> Le Premier ministre approuve une avance pour le fonds de stabilisation des carburants

Photo : VNA/CVN

Le 21 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la Permanence du gouvernement afin d’examiner les mesures prises depuis fin février pour faire face à la crise énergétique liée au conflit au Moyen-Orient et la mise en œuvre de la Conclusion N°14 du 20 mars du Politburo du Parti sur la garantie de l’approvisionnement et la stabilisation des prix des carburants.

Les participants ont estimé que, face aux évolutions complexes du marché énergétique mondial, le gouvernement avait réagi de manière rapide, flexible et efficace. À ce jour, la situation est globalement maîtrisée et la sécurité énergétique est assurée.

Le gouvernement a adopté un décret et deux résolutions, tandis que le Premier ministre a publié une directive et plusieurs documents pour réagir rapidement aux évolutions. Le chef du gouvernement a également multiplié les entretiens téléphoniques, les échanges avec des dirigeants étrangers, ainsi que les contacts avec des groupes et des ambassadeurs de divers pays afin de coordonner la réponse à la crise.

Plusieurs mesures de soutien aux prix des carburants ont été mises en œuvre, notamment l’utilisation du Fonds de stabilisation et l’ajustement des taxes et redevances. Actuellement, les prix au Vietnam restent inférieurs à ceux de la plupart des pays de la région, ce qui constitue un effort important dans le contexte actuel.

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Saluant la mobilisation des ministères et des entreprises publiques concernés, le chef du gouvernement a souligné que la crise reste imprévisible et a appelé à combiner des solutions immédiates et des mesures à long terme, dans un esprit de fermeté et de flexibilité.

Quatre objectifs fixés

Il a fixé quatre objectifs : ne laisser survenir aucune pénurie d’énergie et de carburants au service de la production, du commerce et de la consommation ; garantir la stabilité politique et économique, ainsi que l’ordre social et l’amélioration des conditions de vie de la population ; soutenir une croissance à deux chiffres en 2026 et au-delà ; et maîtriser les risques.

Le Premier ministre a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de suivre de près le marché, d’élaborer des scénarios adaptés et d’assurer un approvisionnement continu. Ce ministère devra également coordonner avec le ministère des Finances pour gérer les prix de manière transparente, efficace et conforme à la loi...

Le ministère des Finances est chargé de mettre en œuvre les outils budgétaires pour stabiliser le marché et contrôler l’inflation, tout en élaborant une une stratégie nationale d’approvisionnement et de stockage des matières premières et des combustibles à court et à long termes.

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La Banque d’État devra faciliter l’accès au crédit et aux devises pour les entreprises du secteur. Les ministères concernés devront renforcer la coopération internationale, tout en intensifiant la lutte contre la contrebande, la spéculation et les fraudes...

Parallèlement, le Premier ministre a appelé les citoyens et les entreprises à économiser l’énergie et à privilégier les transports publics, les véhicules électriques et les biocarburants.

Il a également demandé aux groupes énergétiques nationaux d’assurer une production continue et optimale afin de renforcer l’approvisionnement du marché intérieur.

Le chef du gouvernement a enfin appelé l’ensemble des ministères, organismes et localités à s’unir pour surmonter les difficultés et maintenir l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres.

VNA/CVN