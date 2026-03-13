Baisse du prix du biocarburant E5 RON92 suite à la dernière révision

Les prix des carburants à la pompe au Vietnam ont connu des évolutions contrastées suite à la dernière révision intervenue le 12 mars à 22h00 par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère des Finances.

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Photo : VNA/CVN

Ainsi, le prix du biocarburant E5 RON92 a été plafonné à 22 504 dôngs (0,86 dollar) le litre, soit une baisse de 447 dôngs par rapport au niveau précédent, tandis que le prix de l'essence RON95-III a augmenté de 335 dôngs pour atteindre 25.575 dôngs le litre. Le prix du diesel a augmenté de 555 dôngs pour s'établir à 26.932 dôngs le litre, et celui du kérosène a progressé de 2.513 dôngs pour atteindre également 26.932 dôngs le litre.

Le prix de l'huile de mazout a baissé de 340 dôngs pour s'établir à 18.661 dôngs le kg.

Les autorités ont continué d'utiliser le fonds de stabilisation des prix de l'essence pour compenser les hausses de prix, maintenant ainsi un écart de prix raisonnable entre le biocarburant E5 RON92 et l'essence sans plomb RON95 afin d'encourager l'utilisation des biocarburants et de garantir un équilibre des intérêts entre les acteurs du marché.

Depuis le début de l'année, les prix des carburants domestiques ont subi 14 ajustements, dont cinq baisses et neuf hausses pour le RON95 et six baisses et huit hausses pour l'E5 RON92. Parallèlement, le prix du diesel a baissé à trois reprises et augmenté onze fois.

Le nouveau prix de base restera en vigueur jusqu'à la prochaine annonce des prix par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Les entreprises doivent ajuster leurs prix conformément aux décrets et circulaires en vigueur relatifs à la gestion du commerce des produits pétroliers et à l'utilisation du fonds de stabilisation des prix.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de collaborer avec les autorités compétentes pour inspecter et superviser l'application de la réglementation relative à l'approvisionnement en essence et sanctionnera sévèrement toute infraction constatée.

VNA/CVN