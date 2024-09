Le Vietnam devrait gagner 5 milliards d'USD grâce aux exportations de riz en 2024

Les exportations de riz du Vietnam devraient atteindre un chiffre d'affaires record d'environ 5 milliards d'USD cette année, alors que la forte demande de nombreux marchés importants et traditionnels, tels que les Philippines et l'Indonésie, se poursuit.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a exporté 6,16 millions de tonnes de riz au cours des huit premiers mois de cette année, en hausse de 5,9% par rapport à la même période de l'année dernière, a déclaré le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les revenus des exportations de riz ont atteint près de 3,85 milliards d'USD, soit une croissance annuelle de 21,7%.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, parallèlement à l'augmentation du volume des exportations, le prix moyen à l'exportation du riz au cours de la période a également augmenté d'environ 14,8%, atteignant 625 USD la tonne.

Prix stable

Sur le marché intérieur, les prix de nombreux types de riz dans la région du delta du Mékong sont restés stables la semaine dernière par rapport à la semaine précédente.

Le directeur du département de la production végétale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyên Nhu Cuong, a déclaré dans le journal Cong thuong (Industrie et commerce) que l'offre de certains pays exportateurs de riz est désormais limitée.

Le volume et la valeur des exportations de riz ont augmenté car la qualité du riz vietnamien s'améliore de plus en plus pour répondre aux besoins exigeants du marché mondial. Les entreprises locales ont également réussi dans les négociations d'exportation de riz avec des partenaires.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne le marché d'exportation du riz dans les mois restants de 2024, Nguyên Nhu Cuong a déclaré que la demande d'importations de riz de la part des clients traditionnels du Vietnam tels que les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie, restera élevée.

Les entreprises exportatrices de riz du Vietnam se développent désormais également sur de nouveaux marchés, comme le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Japon et la République de Corée.

Par conséquent, les exportations totales de riz en 2024 devraient atteindre environ huit millions de tonnes.

Le vice-ministre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, a déclaré que la superficie rizicole du Vietnam a diminué à 7,12 millions d'hectares, mais que la production d'exportation continue de croître grâce à de nouvelles variétés de riz au rendement et à la qualité supérieurs.

Avec la demande croissante, le Vietnam devrait gagner plus de 5 milliards d'USD cette année grâce au riz, un nouveau record.

Diminution de l'offre mondiale de riz

Parallèlement, alors que les entreprises prévoient que les exportations continueront d'être fortes pour les mois restants de l'année, selon les experts, le marché mondial du riz en 2024 est toujours confronté à de nombreux défis. Il s'agit notamment d'une diminution de l'offre mondiale de riz en raison des impacts continus des interdictions d'exportation de riz de certains pays (Inde, Émirats arabes unis et Russie), du changement climatique et de la situation géopolitique compliquée dans de nombreuses régions.

Pour développer le marché d'exportation du riz, le Département des importations et des exportations du ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'il continuerait à mettre en œuvre des activités de promotion commerciale flexibles pour renforcer les exportations avec les marchés traditionnels du Vietnam, tels que l'Indonésie, l'Afrique et la Chine, tout en exploitant les marchés de niche existants avec du riz parfumé et de haute qualité, notamment l'UE, la République de Corée, les États-Unis et les pays d'Amérique du Nord.

En outre, il maintiendra des canaux d'information sur le marché via les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger pour suivre de près l'évolution de la situation du marché mondial, en particulier sur les principaux marchés.

Il proposera rapidement des mesures pour répondre aux évolutions inhabituelles et promouvoir les exportations de riz. Dans le même temps, elle coordonnera ses efforts avec les missions diplomatiques et les agences de représentation commerciale à l’étranger pour continuer à soutenir les entreprises dans la promotion des exportations de riz.

VNA/CVN