Cinq milliards d'USD d'exportations de riz attendus cette année

>> Les exportations de riz devraient atteindre l’objectif de 5 milliards d'USD en 2024

>> Le prix à l'exportation du riz vietnamien est le plus élevé au monde

>> Une opportunité pour le Vietnam alors que l'Indonésie augmente le volume des appels d'offres de riz

Photo : VNA/CVN

Il y a beaucoup de place pour les exportations de riz vietnamien car la demande des principaux importateurs de riz comme les Philippines, l'Indonésie, la Chine et l'Afrique est énorme.

Les données des douanes vietnamiennes ont montré que depuis le début de l'année jusqu'à la mi-juillet, le Vietnam a expédié plus de 4,8 millions de tonnes, rapportant au pays près de 3,1 milliards d'USD.

Le prix moyen à l'exportation a augmenté de 12% par rapport à la même période l'année dernière, atteignant 612 USD la tonne.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré que la production de riz non décortiqué du Vietnam devrait atteindre plus de 43 millions de tonnes en 2024, ce qui est suffisant pour assurer à la fois la consommation intérieure et la demande d'exportation de plus de 8 millions de tonnes.

VNA/CVN