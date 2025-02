Le Vietnam devient le 9e partenaire commercial de Singapour

Le Vietnam est devenu le 9 e partenaire commercial de Singapour, avec des échanges bilatéraux en hausse de 16,83% sur un an pour atteindre 3,39 milliards de SGD (2,53 milliards d’USD) en janvier, selon les dernières statistiques commerciales.

Les données de l’Agence de gestion des entreprises de Singapour ont révélé que le volume total des échanges de la cité-État en janvier a atteint 114,15 milliards de SGD, marquant une augmentation de 6,75% par rapport à l’année précédente. Les exportations ont augmenté de 2,97% pour atteindre 59,4 milliards de SGD, tandis que les importations ont augmenté de 11,17%, pour atteindre 54,75 milliards de SGD.

Parmi les principaux partenaires commerciaux de Singapour, Taïwan (Chine), la Malaisie, la Chine et les États-Unis ont été les premiers à occuper la première place, avec des volumes d’échanges bilatéraux de 14,9 milliards de SGD, 13,2 milliards de SGD, 12,8 milliards de SGD et 11,21 milliards de SGD, respectivement.

Le Vietnam s’est classé au 8e rang des marchés d’exportation de Singapour, avec des expéditions évaluées à 2,56 milliards de SGD, soit une augmentation de 16,79% par rapport à l’année précédente. Les importations vietnamiennes en provenance de Singapour ont atteint 794 millions de SGD, faisant du Vietnam le 15e partenaire d’importation d’importation de la cité-État.

Les principales exportations vietnamiennes vers Singapour ont connu une croissance remarquable, notamment les machines, téléphones portables et composants (46,02%), les réacteurs, chaudières et composants (47%) et les produits en verre (58,91%).

D’autres augmentations significatives ont été observées dans les instruments optiques, les équipements médicaux et le riz. Parallèlement, les principales exportations de Singapour vers le Vietnam ont également connu une croissance, notamment les machines et équipements (9,33%), les produits pétroliers (107,87%) et les produits pharmaceutiques (96%).

En janvier dernier, le Vietnam était le 10e partenaire commercial de Singapour, avec un chiffre d’affaires bilatéral atteignant plus de 2,9 milliards de SGD (2,16 milliards d’USD), en hausse de 18,08% par rapport à la même période de l’année dernière, selon l’Office du commerce du Vietnam à Singapour.

Cao Xuân Thang, conseiller commercial et directeur de l’Office du commerce du Vietnam à Singapour, a mis en garde contre les défis potentiels auxquels l’économie singapourienne pourrait être confrontée en 2025, en raison des tensions commerciales entre les principales économies, des conflits géopolitiques et des éventuelles perturbations des efforts mondiaux de réduction de l’inflation.

Les entreprises vietnamiennes sont conseillées de rester attentives aux changements de politique et aux normes de qualité des produits tout en adoptant la transformation numérique pour renforcer leur avantage concurrentiel.

Cao Xuân Thang a également suggéré que les entreprises se concentrent sur la promotion des produits et des marques vietnamiens à travers des foires commerciales et des expositions internationales pour renforcer leur présence sur le marché singapourien.

