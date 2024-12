Les exportations vietnamiennes vers Singapour maintiennent leur croissance

Des données récentes de l’Autorité de réglementation comptable et des entreprises de Singapour ont révélé qu’au cours de la période janvier-novembre, le Vietnam était le 11e partenaire commercial de Singapour, avec des échanges bilatéraux dépassant 28,6 milliards de dollars singapouriens (21,03 milliards d'USD), en hausse de 8,53%.

Il s’est classé au 18e rang parmi les plus grands partenaires d’importation de Singapour, avec un chiffre d’affaires d’environ 7,8 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 32,11%. Parallèlement, le Vietnam a consolidé son statut de 10e plus grand marché d’exportation de Singapour, avec des revenus dépassant les 20,8 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 1,72%.

En novembre, les échanges bilatéraux ont dépassé les 2,52 milliards de dollars singapouriens, soit une croissance annuelle de 8,22%. Ce chiffre se compose de 717,27 millions de dollars singapouriens d’exportations du Vietnam et de plus de 1,81 milliard de dollars singapouriens d’importations en provenance de Singapour, augmentant respectivement de 31,32 % et de 1,17%.

Le mois a également vu les principaux produits d’exportation du Vietnam vers Singapour connaître une croissance substantielle. Les machines, les équipements, les téléphones portables et diverses pièces et composants ont enregistré une augmentation de 52,57%.

Les réacteurs, les chaudières, les machines-outils et les pièces détachées ont connu une hausse de 95,93%, tandis que le verre et les produits en verre ont augmenté de 77,98%. D’autres secteurs tels que les jouets, les consoles de jeux et les articles et équipements de sport ont grimpé de plus de 138%, et l’aluminium et ses produits ont bondi de plus de 89,79%.

Dans l’autre sens, les exportations singapouriennes vers le Vietnam ont fortement progressé, portées par les réacteurs, chaudières, machines-outils et pièces détachées qui ont augmenté de 36,54%, tandis que l’essence, le pétrole et les produits pétroliers ont grimpé de 58,1%.

Le plomb et les produits à base de plomb ont connu une croissance très dynamique, multipliés par 59, ainsi que les boissons alcoolisées et les boissons, multipliées par 1,1.

Toutefois, tous les secteurs ne s’en sont pas bien sortis. Les importations de machines, d’équipements, de téléphones portables et de composants en provenance de Singapour ont connu une baisse de 19,52%. Les avions, les engins spatiaux et leurs pièces ont chuté de 63,28%, et les produits chimiques ont chuté de 48,84%.

