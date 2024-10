Les exportations du Vietnam vers Singapour maintiennent une forte croissance

Le mois dernier, les trois principaux groupes de produits d'exportation du Vietnam vers Singapour ont continué d'augmenter fortement. Plus précisément, les expéditions de machines, d'équipements, de téléphones portables, de composants et de pièces détachées ont augmenté de 18,54% ; celles de réacteurs, de chaudières, de machines-outils et de pièces détachées de 160% ; et de pétrole et de produits pétroliers de 962%.

Dans le même temps, les importations de Singapour vers le Vietnam ont fortement chuté par rapport à la même période en 2023 dans trois groupes importants de machines, d'équipements, de téléphones portables, de composants et de pièces détachées (- 28,36%) ; de réacteurs, de chaudières, de machines-outils et de pièces détachées (-3,29%) ; et le pétrole et les produits pétroliers (-41,52%).

Entre janvier et septembre, le Vietnam est resté le 12e partenaire commercial de Singapour, avec des échanges bilatéraux atteignant plus de 17,57 milliards d'USD, en hausse de 6,83% sur un an.

Le Vietnam est le 10e marché d'exportation et le 18e partenaire d'importation de Singapour.

VNA/CVN