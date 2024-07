La presse sud-coréenne souligne le potentiel de coopération avec le Vietnam

Photo : Câm Sa/CVN

Chosun TV a rapporté que lors de leur rencontre le 2 juillet à Séoul, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh avaient discuté de la coopération dans le commerce, l’investissement, la sécurité, la défense et l'industrie de la défense.

Selon l'agence de presse Yonhap, lors de sa rencontre avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh le 2 juillet, le Premier ministre sud-coréen Han Duck Soo avait souligné que le Vietnam était un partenaire de coopération important dans la mise en œuvre de la stratégie sur l’Indo-Pacifique pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et de l'Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN.

Le journal Meil Kyongjae a couvert la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de Samsung Electronics, Lee Jae Yong, qui prévoyait d'augmenter considérablement les investissements au Vietnam ces trois prochaines années afin de faire de Samsung Vietnam la plus grande base de production de modules d'affichage de Samsung au monde.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Concernant la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale Woo Won Sik et le Premier ministre Pham Minh Chinh, le journal Donga Ilbo a souligné leur discussion sur les mesures d'expansion de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que le commerce, l'investissement, la fiscalité, la sécurité économique et la coopération en matière de chaîne d’approvisionnement.

Le journal Donga Ilbo a également cité des propos du président de la Fédération sud-coréenne des petites et moyennes entreprises, Kim Ki Moon, selon lesquels, 88% des entreprises sud-coréennes entrant sur le marché vietnamien sont de petites et moyennes entreprises.

Le journal Asia Kyeongjae a insisté sur la coopération entre la République de Corée et le Vietnam pour créer un écosystème startup. Selon des informations, le ministère sud-coréen des PME et des startups a annoncé le 2 juillet la signature de deux protocoles d'accord avec les ministères vietnamiens du Plan et de l'Investissement, des Sciences et des Technologies, sur la coopération au développement d'un écosystème startup.

VNA/CVN