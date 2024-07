La presse sud-coréenne souligne la coopération économique Vietnam - R. de Corée

Photo : VNA/CVN

Selon le journal Korea Times, l’Agence de presse privée Newsis et la KBS, le Forum des affaires Vietnam - République de Corée a attiré environ 530 responsables gouvernementaux, ministères, localités et entreprises des deux pays.

Ils ont cité le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Ahn Deok Geun, qui a souligné les mesures visant à promouvoir le commerce bilatéral pour atteindre l'objectif de 150 milliards de dollars en 2030, et également mentionné le potentiel de coopération dans le domaine des énergies propres et de l'énergie nucléaire.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises sud-coréennes à investir activement au Vietnam. Il s’est engagé à améliorer diverses politiques et réglementations en simplifiant les procédures administratives ; aider les entreprises à réduire leurs coûts à long terme en améliorant les infrastructures essentielles telles que l'éducation, les transports et le numérique.

Le journal Korea Times a affirmé que pour la République de Corée, le Vietnam revêtait une importance stratégique croissante, car il devenait un centre de production important dans le contexte de l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Pour leur part, l'agence de presse Yonhap, le journal Hankuk Kyongjae, le site mk.co.kr et le journal Chosun Ilbo ont déclaré que récemment, le gouvernement vietnamien avait travaillé activement pour attirer les investissements dans l'industrie des semi-conducteurs. Le Forum des affaires Vietnam - République de Corée a témoigné de la détermination des dirigeants politiques et économiques des deux côtés à travailler ensemble pour résoudre les défis futurs des deux pays.

Les deux côtés se sont également engagés à développer les investissements et le commerce dans des domaines tels que la transformation numérique, la coopération dans la chaîne d’approvisionnement, les nouvelles énergies, les énergies renouvelables et les semi-conducteurs.

Actuellement, le capital total d’investissement des entreprises sud-coréennes au Vietnam s’élève à 87 milliards d'USD.

De son côté, le journal Business Korea a déclaré que le forum et les accords signés mettaient en évidence le potentiel de renforcement de la coopération économique et de la croissance commune entre les deux pays. Les résultats du forum devraient ouvrir la voie à de nouvelles opportunités commerciales et promouvoir des liens économiques plus solides entre les deux pays.

VNA/CVN