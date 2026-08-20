Le Vietnam déterminé à lutter contre la fraude à l’origine et le transbordement illégal de marchandises

Le Vietnam réaffirme sa détermination à prévenir la fraude à l’origine et le transbordement illégal de marchandises, tout en poursuivant une coopération commerciale libre, équitable et mutuellement bénéfique avec ses partenaires, a déclaré jeudi 20 août la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam entend promouvoir une coopération commerciale saine avec ses partenaires sur la base de la liberté, de l’équité et des bénéfices mutuels, conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux ainsi qu’aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le pays s’attache également à renforcer son cadre institutionnel et ses capacités d’application des cadres juridiques et des réglementations visant à lutter contre la fraude à l’origine en particulier et la fraude commerciale en général, et est déterminé à empêcher la fraude à l’origine et le transbordement illégal de marchandises.

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue dans l’après-midi du 20 août, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a répondu à une question d’un journaliste concernant le fait que les États-Unis avaient récemment cité 40 partenaires commerciaux présentant un risque d’être utilisés pour contourner les droits de douane. Le Vietnam figurait parmi ces partenaires.

Selon les informations évoquées, des marchandises seraient acheminées via un pays tiers afin de bénéficier de droits de douane moins élevés et d’éviter les droits plus élevés imposés par les États-Unis.

La porte-parole Pham Thu Hang a souligné que, dans le cadre de son intégration à l’économie mondiale, le Vietnam avait pris des engagements internationaux forts pour lutter contre toutes les formes de fraude commerciale et coopérait étroitement avec ses partenaires afin d’assurer le respect strict de ces engagements. Les efforts du Vietnam dans ce domaine ont été reconnus par la communauté internationale.

"Nous continuerons à échanger sur les préoccupations de la partie américaine dans un esprit constructif et conformément au partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis. Il s’agit de maintenir des relations économiques et commerciales stables et mutuellement bénéfiques entre les deux pays, tout en contribuant à instaurer au Vietnam un environnement d’investissement et d’affaires transparent et sain", a affirmé Pham Thu Hang.

VNA/CVN