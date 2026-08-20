Cân Tho et la BM renforcent leur coopération en matière de finances publiques

La ville de Cân Tho (Sud) a été retenue pour participer à un programme d’assistance technique visant à améliorer la gestion des finances publiques.

>> Les députés envisagent une loi consolidée pour rationaliser la gestion des finances publiques

>> Fusion de deux lois pour moderniser la gestion des finances publiques

Photo : VNA/CVN

Jeudi 20 août, Vuong Quôc Nam, vice-président du Comité populaire de Cân Tho, a travaillé avec une délégation de la Banque mondiale (BM) sur le Programme d’assistance technique pour la réforme de la gestion des finances publiques au niveau local.

Dans le cadre de ce programme, la BM et le Secrétariat d’État à l’économie de la Confédération suisse ont retenu Cân Tho parmi les localités bénéficiaires de cette assistance technique.

Selon Vuong Quôc Nam, Cân Tho entre actuellement dans une nouvelle phase de développement marquée par l’élargissement de son espace de développement, l’augmentation de sa population et la croissance des besoins en infrastructures. Le rôle de Cân Tho au sein du Delta du Mékong se renforce également, notamment dans les domaines des transports, de la logistique, du développement urbain, du commerce, des services, de l’agriculture et de l’adaptation au changement climatique.

Parallèlement à ces opportunités, la ville doit relever plusieurs défis liés aux ressources financières, aux infrastructures, ainsi qu’aux exigences croissantes en matière d’adaptation au changement climatique. Les investissements privés et les projets réalisés sous forme de partenariats public-privé (PPP) n’ont pas encore atteint les résultats escomptés.

Photos : VNA/CVN

Dans ce contexte, la réforme de la gestion des finances publiques apparaît comme une condition essentielle, non seulement pour améliorer la gestion budgétaire, mais aussi pour renforcer la qualité de la croissance et l’utilisation efficace des ressources destinées au développement.

La ville souhaite notamment améliorer la qualité de sa planification financière et budgétaire à moyen terme. Concernant les investissements publics, elle entend concentrer ses ressources sur les projets les plus nécessaires, présentant un fort effet d’entraînement économique et social.

Lors de la séance de travail, Vuong Quôc Nam a exprimé l’espoir que les experts de la BM aideraient la ville à perfectionner ses méthodes d’évaluation, de sélection et d’expertise des projets d’investissement public.

Pour sa part, Christopher Gilbert Sheldon, directeur par intérim de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos dans la région Asie-Pacifique, a estimé que ce programme revêtait une importance stratégique et intervenait à un moment opportun pour aider Cân Tho à concrétiser son ambition de devenir un centre économique intégré du Delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le message central de la BM est qu’il ne s’agit pas de dépenser davantage, mais de dépenser de manière plus stratégique. Cân Tho doit disposer d’un cadre budgétaire à moyen terme solide afin de concilier ses ambitions d’investissement avec ses capacités financières réelles et d’éviter que les décisions prises aujourd’hui ne créent une dette insoutenable à l’avenir.

Au-delà de son soutien financier aux infrastructures, la BM s’engage à être un partenaire de long terme de Cân Tho en lui apportant une expertise technique, des outils d’analyse et des expériences internationales. Le programme mettra l’accent sur des conseils pratiques afin d’aider les autorités municipales à renforcer leurs institutions, à stimuler la croissance et la compétitivité et à créer des emplois durables.

Les dirigeants de Cân Tho se sont engagés à créer les conditions les plus favorables afin que le programme soit mis en œuvre conformément aux objectifs et au calendrier fixés, tout en garantissant sa qualité.

VNA/CVN