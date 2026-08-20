Hô Chi Minh-Ville et la sud-coréenne LH s’allient pour développer des villes intelligentes

Le Service des finances de Hô Chi Minh-Ville et la Korea Land & Housing Corporation (LH), entreprise publique de la République de Corée, ont signé, le 20 août, un protocole d’accord portant sur un Programme de partenariat pour la croissance urbaine.

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Photo : VNA/CVN

L’objectif est de partager des connaissances et des informations sur les questions urbaines en vue de la réalisation de projets de développement urbain intelligent, de parcs industriels et d’autres projets à Hô Chi Minh-Ville.

Le Service municipal des finances jouera un rôle actif en proposant des sites pour des projets de villes intelligentes, de parcs industriels, de logements sociaux et de logements destinés aux travailleurs, tout en fournissant les données nécessaires au partenaire sud-coréen. Les deux parties œuvreront également à attirer des entreprises sud-coréennes pour participer à la mise en œuvre de ces projets.

Hoàng Vu Thanh, directeur du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l’importance de ce protocole, non seulement sur le plan de la coopération internationale, mais aussi parce qu’il ouvre une nouvelle voie pour mettre en relation les connaissances et les expériences internationales avec les besoins concrets de développement de la ville.

Il a exprimé le souhait que la LH serve de passerelle importante entre Hô Chi Minh-Ville et les entreprises, investisseurs et partenaires sud-coréens, contribuant ainsi à mobiliser des ressources supplémentaires pour le développement de la ville.

Selon le consul général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, Jung Jung Tae, l’expérience de la LH pourrait apporter une contribution concrète aux domaines que Hô Chi Minh-Ville cherche à promouvoir, tels que le développement urbain polycentrique, la connectivité entre les pôles industriels et logistiques et les zones résidentielles, ainsi que le développement urbain durable et l’adaptation au changement climatique…

Ahn Byung Kon, directeur exécutif de la LH, a souligné que la LH souhaitait mettre à profit son expérience et ses capacités dans le développement de grands parcs industriels et de villes intelligentes à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN