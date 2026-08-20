Lâm Dông lance une campagne renforcée contre la pêche INN

Le Commandement des gardes-frontières de la province de Lâm Dông, en coordination avec les unités concernées, a lancé, le 20 août au port de pêche de La Gi, dans le quartier de Phuoc Hôi, une campagne renforcée contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette opération se poursuit jusqu’à la mi-septembre 2026.

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Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Les forces participantes mettront en œuvre de manière coordonnée les mesures destinées à lutter contre la pêche INN et à remédier aux insuffisances relevées dans ce domaine, conformément notamment aux recommandations de la Commission européenne (CE).

La campagne accordera une attention particulière à la sensibilisation des pêcheurs, des capitaines et des propriétaires de navires aux dispositions légales et aux sanctions applicables au Vietnam ainsi que dans les pays concernés.

Hô Anh Tuân, chef du poste des gardes-frontières de Phuoc Lôc, a souligné que la lutte contre la pêche INN constitue une responsabilité à long terme pour assurer le développement durable de la pêche vietnamienne. Il a indiqué que les forces compétentes renforceront la gestion des navires, organiseront des patrouilles et veilleront à empêcher les navires de pêche vietnamiens d’opérer illégalement dans les eaux étrangères.

Depuis le début de 2026, le Commandement des gardes-frontières de Lâm Dông a mobilisé 28 sorties de navires et d’embarcations, avec 148 agents, pour patrouiller dans les eaux de la province. Les postes de gardes-frontières ont également organisé 901 patrouilles, mobilisant 3.590 agents, et contrôlé 4.354 bateaux de pêche.

Le colonel Pham Xuân Dô, commandant adjoint du Commandement des gardes-frontières de Lâm Dông, a demandé de recenser les bateaux achetés ou vendus mais non déclarés ou non réenregistrés, ceux ne remplissant pas les conditions d’exploitation ainsi que ceux présentant un risque élevé d’infraction à la réglementation sur la lutte contre la pêche INN. Il a également demandé de contrôler 100% des bateaux entrant ou sortant des ports et de renforcer les patrouilles en mer, sur les cours d’eau...

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, Lâm Dông compte 8.177 bateaux de pêche, tous enregistrés dans la base nationale VNFishbase. Parmi eux, 1.891 des 1.902 bateaux de 15 mètres ou plus sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS), soit 99,42%.

VNA/CVN