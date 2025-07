Le Vietnam, destination préférée des touristes australiens

Le Vietnam est considéré comme un pays dynamique et riche d’identité culturelle. Les dernières données de l'ABS (Bureau australien des statistiques) montrent que le nombre de touristes australiens au Vietnam a largement dépassé celui de toutes les autres destinations internationales populaires, augmentant de 54% au premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2019.

Selon Nicole Newport, directrice régionale des ventes pour l'Océanie chez InsideAsia Tours, il existe des preuves tangibles que le Vietnam devient rapidement une destination touristique prisée et que cette tendance devrait se poursuivre.

Selon elle, grâce à sa situation géographique proche de l'Australie et à la richesse des expériences qu'elle offre, des villes historiques aux marchés animés en passant par les paysages naturels majestueux, la diversité des paysages donne l'impression d'explorer de nombreux pays. De plus, a déclaré Nicole Newport, plus que jamais, les touristes recherchent des aventures culturelles enrichissantes, au-delà des circuits touristiques habituels.

Selon Travel Money Oz, un autre facteur qui fait du Vietnam une destination attractive pour les touristes australiens est le taux de change entre le dollar australien (AUD) et le dông vietnamien (VND). Un porte-parole de Travel Money Oz a déclaré que le Vietnam offre toujours aux touristes australiens un excellent rapport qualité-prix. Avec la hausse constante du dollar australien par rapport au dong vietnamien ces derniers mois, les touristes bénéficient d'avantages supplémentaires. Cela a un impact direct sur le budget des voyageurs : un repas ou une course en taxi coûte en moyenne environ 5 AUD, et une bouteille d'un litre d'eau purifiée coûte environ 0,80 AUD.

Par ailleurs, la plateforme de voyages Klook a signalé une augmentation remarquable de 250% des réservations d'hôtels au Vietnam entre mars et juin 2025. Les destinations les plus recherchées sont Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, la baie de Ha Long (province de Quang Ninh, Nord) et Hôi An (ville de Dà Nang).

