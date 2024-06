Le Vietnam, une destination très appréciée des touristes australiens

Photo : VNA/CVN

Selon le Sydney Morning Herald, le Vietnam restera une destination de choix pour les Australiens en 2024, et est une destination idéale pour le "tourisme régénérateur".

Pour saisir de nouvelles opportunités de développement, Nguyên Trung Khanh, directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, à la tête d’une délégation vietnamienne, a participé au symposium sur le tourisme Australie - Vietnam à Melbourne le 18 juin et aux activités connexes.

Nghiêm Xuân Hoà, conseiller ministre de l'ambassade du Vietnam en Australie, a souligné les opportunités de coopération touristique entre les deux pays. Il a cité les relations croissantes, l'intérêt mutuel des touristes, et les efforts des deux pays pour promouvoir le tourisme bilatéral. Il s'est déclaré convaincu que le Vietnam et l'Australie coopéreraient pour concrétiser ces opportunités et obtenir des résultats concrets.

Nguyên Trung Khanh a affirmé que le gouvernement vietnamien cherche à faire du tourisme un secteur économique clé. Ce secteur et de nombreuses destinations vietnamiennes ont reçu des prix internationaux prestigieux.

Un marché clé

Photo : VNA/CVN

Au cours des cinq premiers mois de l'année, 213.000 visiteurs australiens sont venus au Vietnam, soit une augmentation de 35% en rythme annuel, plaçant l'Australie au 7e rang des marchés touristiques du Vietnam.

Nguyên Trung Khanh s'est déclaré convaincu qu'avec l'attention particulière des hauts dirigeants des deux pays et les activités de promotion du tourisme et de coopération bilatérale des agences compétentes, la coopération touristique continuerait de se développer et connaîtrait de nouveaux jalons dans un avenir proche. Cette conférence contribuera à rapprocher efficacement les entreprises des deux pays, a-t-il espéré.

Raff Ciccone, sénateur australien, a souligné que le Vietnam est un marché clé pour diversifier les marchés touristiques australiens. Il a annoncé qu'Austrade et le Conseil australien des exportations touristiques (ATEC) organiseraient le programme "Vietnam Host" dans quelques mois à venir, faisant du Vietnam l'un des principaux marchés touristiques de l'Australie.

Raff Ciccone a apprécié ce symposium, le considérant comme une bonne opportunité pour mieux connaître les marchés des deux pays et construire des relations durables.

Martine Letts, PDG d'Asialink, a déclaré que le Vietnam est une priorité pour son entreprise, avec des programmes dans divers domaines, dont l'économie verte, la fintech et la diplomatie.

Selon elle, le Vietnam est un marché important et un partenaire touristique précieux, affichant la croissance économique la plus forte de la région. La jeune population vietnamienne offre d'énormes opportunités. En travaillant ensemble, l'Australie et le Vietnam peuvent assurer un avenir prospère au tourisme des deux pays, tout en favorisant des liens économiques et culturels plus profonds.

Après le symposium, une rencontre entre entreprises touristiques vietnamiennes et australiennes s'est déroulée, réunissant huit entreprises vietnamiennes et 28 agences et entreprises touristiques australiennes. Deux séances de discussion ont également eu lieu sur la promotion du tourisme entre les deux pays.

De nombreux délégués ont affirmé que le Vietnam a un grand potentiel touristique et que le marché est en plein essor. De nombreux touristes australiens choisissent le Vietnam, en particulier les destinations célèbres comme Hanoï, la baie de Ha Long, Huê et Hôi An.

VNA/CVN